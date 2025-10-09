¿Por qué se separó Jeans? La verdad detrás de la ruptura del grupo

¿Por qué se separó Jeans?

El anuncio de Paty Sirvent sobre el regreso de Jeans generó gran repercusión. En un video publicado en sus redes sociales dio a conocer la noticia que dejó sorprendidos a más de uno: “Hoy les quiero decir … que estoy muy emocionada porque Jeans regresa”.

Pero el regreso no llega en un vacío. Jeans o JNS (como se conoce a la agrupación actualmente) vivió múltiples rupturas, abusos, peleas y roces internos a lo largo de su trayectoria, que finalmente condujeron a su desintegración formal en 2008 y a un cambio de identidad legal y artística.

Jeans (Instagram)

Desde sus primeros años ya se vislumbraban las primeras crisis. Originalmente el grupo era conformado por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tabatha Vizuet y Bianca Carrasco. Conforme pasaba el tiempo, la agrupación enfrentó pronto salidas sensibles. Litzy abandonó el proyecto para seguir su carrera como solista, mientras que Tabatha también dejó el grupo en los primeros años.

Sin embargo, uno de los factores más reportados fue el maltrato interno. En diversas entrevistas y reportajes se señala que algunas integrantes fueron presionadas respecto a su peso, su desempeño en el escenario o su imagen. Litzy compartió que era señalada por ser la más “gris del grupo” o por no destacar lo suficiente.

Jeans (Instagram)

Otra fuente de conflicto fue la relación con el mánager y los derechos sobre el nombre. El papá de Paty, Alejandro Sirvent, controlaba muchos de los aspectos legales del proyecto. Con el paso del tiempo surgieron disputas sobre contratos, gestión del grupo y reparto de beneficios. Algunas integrantes incluso denunciaron abuso psicológico e incumplimientos contractuales.

En 2002, Regina Murguía abandonó el grupo y presentó una demanda contra Sirvent por abuso psicológico y falta de pago, lo que aumentó el conflicto. Angie y Melissa (otras integrantes) manifestaron empatía con Regina, dejando entrever que las prácticas internas ya eran motivo de cuestionamiento interno.

La verdad detrás de la separación de Jeans. (Instagram)

Con el desgaste interno acumulado, Jeans anunció su separación en 2008 durante la promoción de un álbum conmemorativo por su aniversario. En esos momentos, la agrupación ya funcionaba solamente como un trío.