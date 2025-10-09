Tras el anuncio de Paty Sirvent sobre el regreso de Jeans, no solo se reavivó la nostalgia entre los fans, sino también el interés por los motivos que llevaron a la separación de la icónica agrupación noventera. ¿Por qué se separó el grupo? ¿Por qué cambiaron de nombre? Te contamos todo lo que hay detrás de esta historia.
¿Por qué se separó Jeans? La verdad detrás de la ruptura del grupo
El anuncio de Paty Sirvent sobre el regreso de Jeans generó gran repercusión. En un video publicado en sus redes sociales dio a conocer la noticia que dejó sorprendidos a más de uno: “Hoy les quiero decir … que estoy muy emocionada porque Jeans regresa”.
Pero el regreso no llega en un vacío. Jeans o JNS (como se conoce a la agrupación actualmente) vivió múltiples rupturas, abusos, peleas y roces internos a lo largo de su trayectoria, que finalmente condujeron a su desintegración formal en 2008 y a un cambio de identidad legal y artística.
Desde sus primeros años ya se vislumbraban las primeras crisis. Originalmente el grupo era conformado por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tabatha Vizuet y Bianca Carrasco. Conforme pasaba el tiempo, la agrupación enfrentó pronto salidas sensibles. Litzy abandonó el proyecto para seguir su carrera como solista, mientras que Tabatha también dejó el grupo en los primeros años.
Sin embargo, uno de los factores más reportados fue el maltrato interno. En diversas entrevistas y reportajes se señala que algunas integrantes fueron presionadas respecto a su peso, su desempeño en el escenario o su imagen. Litzy compartió que era señalada por ser la más “gris del grupo” o por no destacar lo suficiente.
Otra fuente de conflicto fue la relación con el mánager y los derechos sobre el nombre. El papá de Paty, Alejandro Sirvent, controlaba muchos de los aspectos legales del proyecto. Con el paso del tiempo surgieron disputas sobre contratos, gestión del grupo y reparto de beneficios. Algunas integrantes incluso denunciaron abuso psicológico e incumplimientos contractuales.
En 2002, Regina Murguía abandonó el grupo y presentó una demanda contra Sirvent por abuso psicológico y falta de pago, lo que aumentó el conflicto. Angie y Melissa (otras integrantes) manifestaron empatía con Regina, dejando entrever que las prácticas internas ya eran motivo de cuestionamiento interno.
Con el desgaste interno acumulado, Jeans anunció su separación en 2008 durante la promoción de un álbum conmemorativo por su aniversario. En esos momentos, la agrupación ya funcionaba solamente como un trío.
La transformación de Jeans a JNS y la salida de Karla Díaz
Luego de haberse desintegrado oficialmente en 2008, el grupo Jeans, ícono del pop femenino de los 90 en México, regresó a los escenarios en 2015 con una nueva etapa. Sin embargo, lo hizo bajo un nombre distinto: JNS. Aunque para el público era evidente que se trataba de la misma agrupación, el cambio de nombre fue necesario por cuestiones legales.
El nombre “Jeans” era propiedad de Alejandro Sirvent, papá de Paty Sirvent (una de las fundadoras del grupo). Durante años, él fungió como mánager y representante legal del proyecto, por lo que al momento del reencuentro, las integrantes que regresaron no contaban con los derechos para usar oficialmente el nombre original.
Para evitar problemas legales, decidieron llamarse JNS, que no era más que una abreviatura estilizada de “Jeans”. Esto con el fin de seguir manteniendo así el vínculo con su pasado, pero abriendo paso a una nueva etapa sin conflictos legales.
El regreso fue bien recibido por los fans, especialmente porque reunió a algunas de las integrantes más emblemáticas de distintas generaciones del grupo: Karla Díaz, Melissa López, Angie Taddei y Regina Murguía.
Este cuarteto se mantuvo activo durante casi una década, lanzando giras, discos en vivo, álbumes de estudio y siendo parte de grandes conciertos nostálgicos como el 90’s Pop Tour.
La inesperada salida de Karla Díaz
En marzo de 2024, Karla Díaz, una de las integrantes más activas y conocidas de JNS, anunció su salida del grupo de forma definitiva. Aunque desde finales de 2023 ya se había alejado de los escenarios, su retiro fue confirmado hasta el año siguiente, cuando las otras tres integrantes dieron un mensaje oficial en un concierto: “Karla no está y no va a regresar”.
La salida fue sorpresiva para muchos, ya que Karla no solo era parte del grupo, sino también una figura pública por derecho propio gracias a su programa en YouTube, Pinky Promise. Aunque no se revelaron razones exactas, se sabe que su decisión fue personal y que prefería enfocarse en sus proyectos individuales.
Pese a su salida, no hubo señales de conflicto público. Las otras integrantes siempre hablaron de ella con cariño y respeto, y Karla también se ha mantenido alejada de cualquier polémica con el grupo, agradeciendo en redes sociales el cariño de los fans y su historia en JNS. Con su partida, el grupo continuó como trío: Angie, Melissa y Regina, quienes han seguido activas en conciertos y giras.