¿Guerra de clones? Señalan que el nombre artístico JNS se ha usado "indebidamente" por más de 4 años

El nombre JNS ha sido usado indebidamente por Bobo Producciones y Angie, Melissa y Regina, señalan

A través de un comunicado oficial que se publicó en las redes sociales del grupo Jeans, esta tarde se dio a conocer que tanto Bobo Producciones como las actuales integrantes de JNS han hecho uso indebido de dicho nombre artístico por más de cuatro años.

"En atención a los recientes comentarios y publicaciones relacionados con el uso del nombre artístico "Jeans" y sus derivaciones o denominaciones similares, como "JNS", queremos compartir la siguiente información con total claridad y respeto", se lee en el inicio del documento, en cuyo primer punto se establece la propiedad de la citada marca.

Aseguran que Paty Sirvent es la propietaria de la marca Jeans y sus derivados, como JNS (Instagram)

"Como es sabido, el nombre artistico "Jeans" es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija, Patricia Sirvent", explica el comunicado.

De acuerdo con lo expuesto en el texto, Bobo Producciones y las integrantes de JNS han incurrido en el uso indebido del nombre desde julio de 2021.

"En cuanto al uso del nombre 'JNS', el 16 de julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), resolvió la nulidad del derecho de uso por parte de: Bobo Producciones y/o Kartisim. A partir de esa fecha, dichas empresas quedaron legalmente impedidas para utilizar la denominación 'JNS'", especifica.