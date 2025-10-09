¿Guerra de clones? Señalan que el nombre artístico JNS se ha usado "indebidamente" por más de 4 años

Tras la confusión que se suscitó con el anunció de Paty Sirvent sobre el regreso del grupo Jeans a la escena musical y la existencia de la agrupación integrada por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, finalmente se ha señalado que el nombre artístico JNS es un derivado de la marca original, de la cual es propietario Alejandro Sirvent, quien cedió los derechos a su hija Paty.
Y es que esta misma tarde, Bobo Producciones reclamó el nombre JNScomo propio.
El nombre JNS ha sido usado indebidamente por Bobo Producciones y Angie, Melissa y Regina, señalan
A través de un comunicado oficial que se publicó en las redes sociales del grupo Jeans, esta tarde se dio a conocer que tanto Bobo Producciones como las actuales integrantes de JNS han hecho uso indebido de dicho nombre artístico por más de cuatro años.
"En atención a los recientes comentarios y publicaciones relacionados con el uso del nombre artístico "Jeans" y sus derivaciones o denominaciones similares, como "JNS", queremos compartir la siguiente información con total claridad y respeto", se lee en el inicio del documento, en cuyo primer punto se establece la propiedad de la citada marca.
"Como es sabido, el nombre artistico "Jeans" es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija, Patricia Sirvent", explica el comunicado.
De acuerdo con lo expuesto en el texto, Bobo Producciones y las integrantes de JNS han incurrido en el uso indebido del nombre desde julio de 2021.
"En cuanto al uso del nombre 'JNS', el 16 de julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), resolvió la nulidad del derecho de uso por parte de: Bobo Producciones y/o Kartisim. A partir de esa fecha, dichas empresas quedaron legalmente impedidas para utilizar la denominación 'JNS'", especifica.
Bobo Producciones y las integrantes de JNS sabían desde 2021 que no podían usar ese nombre artístico por ser un derivado de la marca Jeans
El comunicado que da a conocer esta tarde el grupo Jeans asegura que, "con el propósito de mantener una comunicación abierta y transparente, en noviembre del 2021, se notificó a las partes mencionadas ante notario público solicitándoles abstenerse de utilizar dicha denominación 'JNS'", lo cual -evidentemente- no sucedió, a pesar de que no se apeló la decisión de las autoridades.
"Posteriormente, la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución emitida por Indautor. Dicha resolución no fue apelada y, por lo tanto, es definitiva", explica.
Ante la confusión que se vive en los medios y entre los fans del grupo formado hace 30 años, el documento insiste en "que se ha utilizado indebidamente el nombre artístico 'JNS' por más de 4 años".
¿Inicia batalla legal por el uso del nombre JNS?
Aunque no brinda más información sobre posibles medidas legales que Paty Sirvent pudiera emprender por el uso indebido del nombre artístico JNS, el documento concluye con un mensaje de buena voluntad.
"Nuestro mayor deseo es que prevalezcan la claridad, el respeto y la buena voluntad, valores que siempre han acompañado el camino de este proyecto", dice el texto.
Y concluye: "Agradecemos profundamente la atención, el interés y el cariño de los medios de comunicación y del público que ha formado parte de esta historia a lo largo de 30 años".