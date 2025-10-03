Entre sollozos y súplicas, Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a cuatro años y dos meses en prisión tras mediático juicio

Así fue la audiencia condenatoria de Sean 'Diddy' Combs en Nueva York

La audiencia de sentencia en contra de “Diddy” Combs comenzó el viernes 3 de octubre en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente. Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, el productor musical dijo que estaba "verdaderamente arrepentido" por sus acciones y pidió al juez "otra oportunidad".

"Le pido a su señoría misericordia", dijo. "Le ruego a su señoría misericordia".

La fiscal Christy Slavik reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

El rapero y productor de 55 años fue sentenciado a 50 meses en prisión (Dia Dipasupil/Getty Images)

Pero la abogada de Combs, Nicole Westmoreland, reclamó al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que el rapero lleva más de un año encarcelado en Brooklyn.