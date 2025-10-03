Sean 'Diddy' Combs le pide "misericordia" al juez horas antes de conocer su sentencia

En una carta enviada el jueves por la noche, la estrella se disculpó por sus acciones y se dijo "destrozado" por lo que hizo, tras "perderse en las drogas y los excesos".

En julio, luego de dos meses de deliberaciones, el jurado desestimó los cargos de tráfico sexual y asociación ilícita contra Combs, punibles con cadena perpetua.

Sean "Diddy" Combs (Getty Images)

Sin embargo, el exrapero y empresario de 55 años fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, por los que aún podría recibir hasta 20 años de prisión.

En su carta, Combs le dijo al juez Arun Subramanian que estaba "muerto de miedo" de estar lejos de su familia y prometía que "nunca más" cometería "un delito".

"Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar de mi realidad y situación actual, excepto a mí mismo", afirmó.

