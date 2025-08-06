Gloria Estefan reacciona a las acusaciones que vinculan a Emilio con Sean Diddy

Gloria Estefan defendió a su esposo, Emilio Estefan, de las acusaciones que lo vinculan con el caso del rapero Sean ‘Diddy’ Combs. Según reporta US Weekly, la cantante cubana envió una carta al juez encargado del proceso que involucra a Manzaro Joseph, quien interpuso una demanda por presunto abuso sexual ocurrido en 2015.
Joseph alega que fue agredido durante una fiesta organizada para Christian, hijo de Diddy, en una residencia ubicada en Star Island, una exclusiva zona de Miami Beach donde varias celebridades poseen propiedades.
Publicidad
Gloria defiende a Emilio Estefan de las acusaciones que lo vinculan a Sean ‘Diddy’
Gloria y Emilio Estefantienen una propiedad cerca de la residencia de Sean ‘Diddy’ en Miami Beach, y en el pasado tuvieron una casa al lado de la del rapero. En la demanda presentada, Manzaro Joseph alega que fue trasladado por un túnel desde la casa de los Estefan hasta la de Diddy. Emilio Estefan figura incluso como uno de los acusados.
En una declaración presentada por su equipo legal, Gloria Estefan detalló que la pareja posee varias casas y propiedades comerciales en la zona y que han estado activamente involucrados en la comunidad. Además, subrayó que tanto ella como Emilio “gozan de una reputación muy favorable en Miami y a nivel internacional”.
La cantante dijo que leyó la demanda y negó todas las acusaciones sobre ella y su esposo y agregó: “En ningún momento existió ningún túnel entre las dos casas, al menos no mientras fuimos propietarios y, según mis muchos años de experiencia con la ciudad de Miami Beach, creo que esto podría haberse verificado fácilmente a través de los registros públicos de la ciudad de Miami Beach”.
Gloria afirmó, además, que las acusaciones hechas contra su esposo coincidieron con el lanzamiento de dos nuevas canciones producidas por Emilio, lo que afectó económicamente la campaña de marketing y promoción. “El período en el que se presentó esta demanda fue, por lo tanto, crucial para la promoción y comercialización planificadas, no solo de las dos canciones, sino también del álbum. La publicidad negativa, que persiste, frustró nuestros esfuerzos de marketing y promoción, lo que sin duda causó un importante perjuicio económico por la pérdida de ventas”, declaró.
Publicidad
¿Por qué Manzaro Joseph demandó a Sean ‘Diddy’ Combs?
En su demanda, Manzaro Joseph alega queSean ‘Diddy’ Combs le colocó un juguete sexual en la cabeza y lo paseó por la fiesta.
Sostuvo que fue llevado por la mansión de Emilio y Gloria Estefan y afirmó que Gloria se sorprendió por su estado físico y quiso llamar a una ambulancia, razón por la que el productor alejó a la cantante de la escena.
El acusador detalló que fue conducido a un túnel secreto hacia la mansión de Diddy, donde fue obligado a participar en “actividad sexual no deseada usando una máscara y un juguete sexual”.
El abogado de de ‘Diddy’ negó las acusaciones en un comunicado publicado por TMZ. “Esta denuncia demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los demandantes para conseguir titulares en busca de dinero. Ninguna persona en su sano juicio que lea esta denuncia podría creer esta historia”.
Sean ‘Diddy’ Combs fue declarado inocente de dos cargos de tráfico sexual el 2 de julio como parte de su juicio federal, pero culpable de los cargos de transporte para ejercer la prostitución. El productor enfrenta hasta 20 años de prisión por esos cargos.