Gloria Estefan reacciona a las acusaciones que vinculan a Emilio con Sean Diddy

Gloria defiende a Emilio Estefan de las acusaciones que lo vinculan a Sean ‘Diddy’

Gloria y Emilio Estefan tienen una propiedad cerca de la residencia de Sean ‘Diddy’ en Miami Beach, y en el pasado tuvieron una casa al lado de la del rapero. En la demanda presentada, Manzaro Joseph alega que fue trasladado por un túnel desde la casa de los Estefan hasta la de Diddy. Emilio Estefan figura incluso como uno de los acusados.

Emilio y Gloria Estefan (Getty Images)

En una declaración presentada por su equipo legal, Gloria Estefan detalló que la pareja posee varias casas y propiedades comerciales en la zona y que han estado activamente involucrados en la comunidad. Además, subrayó que tanto ella como Emilio “gozan de una reputación muy favorable en Miami y a nivel internacional”.

La cantante dijo que leyó la demanda y negó todas las acusaciones sobre ella y su esposo y agregó: “En ningún momento existió ningún túnel entre las dos casas, al menos no mientras fuimos propietarios y, según mis muchos años de experiencia con la ciudad de Miami Beach, creo que esto podría haberse verificado fácilmente a través de los registros públicos de la ciudad de Miami Beach”.

Sean Diddy Combs (Shutterstock)

Gloria afirmó, además, que las acusaciones hechas contra su esposo coincidieron con el lanzamiento de dos nuevas canciones producidas por Emilio, lo que afectó económicamente la campaña de marketing y promoción. “El período en el que se presentó esta demanda fue, por lo tanto, crucial para la promoción y comercialización planificadas, no solo de las dos canciones, sino también del álbum. La publicidad negativa, que persiste, frustró nuestros esfuerzos de marketing y promoción, lo que sin duda causó un importante perjuicio económico por la pérdida de ventas”, declaró.