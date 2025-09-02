¿Reggaeton en el Vaticano? Karol G y otros artistas ofrecerán concierto en la Santa Sede

Karol G se unirá a figuras de talla mundial en el evento Grace from the World, un concierto que busca enviar un mensaje de fraternidad y paz al mundo.
El concierto que se realizará el próximo 13 de septiembre cerrará el Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, liderado por el Papa León XIV, reuniendo a artistas, premios Nobel y líderes de pensamiento en torno al ideal de la hermandad universal.
Karol G, Andrea Bocelli y otros artistas se presentarán en la Plaza de San Pedro
Karol G llevará su música al Vaticano el próximo 13 de septiembre, cuando participe en el concierto Grace from the World, que marcará la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, encabezado por el Papa León XIV.
La artista colombiana confirmó la noticia en sus redes sociales, en donde publicó una historia con los detalles del concierto que se realizará en la Plaza de San Pedro, bajo la iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli.
En el evento gratuito y dirigido para todo público también estarán artistas como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll, quienes estarán acompañados de un coro de 250 voces.
El concierto que busca promover la paz mundial y la hermandad también contará con un espectáculo de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina, sobre la Plaza de San Pedro y será transmitido en Hulu, Disney+ y ABC News.
Karol G y Andrea Bocelli reversioan el clásico 'Vivo por ella'
Esta no es la primera vez que Karol G une su talento con el de Andrea Bocelli. El artista italiano invitó a “La Bichota” a participar en una de sus canciones más icónicas: “Vivo por ella”, que forma parte del nuevo disco Duets con el que celebra 30 años de carrera.
El lanzamiento del famoso tenor con la cantante colombiana se estrenó el 30 de agosto; la versión original contó con la participación de la cantante española Marta Sánchez.
Bocelli expresó su admiración por la cantante a través de un comunicado: “Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reinventarla con una de las artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G” expresó.
Por su parte, Karol G externó su emoción de cantar Bocelli: “Descubrí a Andrea cuando era una adolescente... Esta canción es un gran honor para mí. Es una canción que siempre he amado... siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, comentó la colombiana.