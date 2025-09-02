¿Reggaeton en el Vaticano? Karol G y otros artistas ofrecerán concierto en la Santa Sede

Karol G, Andrea Bocelli y otros artistas se presentarán en la Plaza de San Pedro

Karol G llevará su música al Vaticano el próximo 13 de septiembre, cuando participe en el concierto Grace from the World, que marcará la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, encabezado por el Papa León XIV.

Grace from the World (Instagram)

La artista colombiana confirmó la noticia en sus redes sociales, en donde publicó una historia con los detalles del concierto que se realizará en la Plaza de San Pedro, bajo la iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

En el evento gratuito y dirigido para todo público también estarán artistas como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll, quienes estarán acompañados de un coro de 250 voces.

Karol G lanzó su nuevo álbum 'Tropicoqueta' (Dia Dipasupil/Getty Images)

El concierto que busca promover la paz mundial y la hermandad también contará con un espectáculo de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina, sobre la Plaza de San Pedro y será transmitido en Hulu, Disney+ y ABC News.