Las novias de Peso Pluma antes de Kenia Os: este es su historial amoroso

Diana Esparragoza

La relación entre Diana Esparragoza y Peso Pluma se hizo pública en octubre de 2024 cuando fueron captados en París caminando de la mano. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su vínculo, las imágenes difundidas sugieren una relación más allá de la amistad.

Además, el cantante ha seguido a Diana en Instagram desde una cuenta privada, lo que ha avivado aún más los rumores. Cabe destacar que Diana es nieta de Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.



Nicky Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole iniciaron su relación en 2023 tras colaborar en el remix de "Por las Noches". Aunque al principio negaron los rumores, confirmaron su romance en noviembre de ese año al besarse en un concierto en Ciudad de México. Desde entonces, aparecieron juntos en eventos como los Latin Grammy y los Grammy 2024, donde Peso Pluma fue premiado.

Sin embargo, su relación llegó a su fin en febrero de 2024, tras la difusión de un video en el que Peso Pluma aparecía abrazando a otra mujer en un casino durante el fin de semana del Super Bowl en Las Vegas.

Nicki Nicole expresó su dolor a través de un mensaje en sus historias de Instagram, donde escribió: "Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... no me quedo ahí. Me voy de ahí".

Hanna Howell

La relación entre Hanna Howell y Peso Pluma fue breve pero intensa. La pareja mostró su amor en redes sociales y compartió momentos significativos, como la adopción de un cachorro, regalo del cantante a Hanna, y tatuajes con los nombres del otro. Sin embargo, meses después la relación terminó abruptamente.

Hanna acusó a Peso Pluma de infidelidad y, a través de sus redes, expresó su dolor y decepción, incluso solicitando la devolución del perro que le había sido obsequiado.