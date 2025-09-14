La noche del sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium se llenaba con el grito ensordecedor de “¡Canelo! ¡Canelo! ¡Canelo!”, que una gran mayoría de los más de 70 mil asistentes al lugar coreaba para dar ánimos a Saúl Álvarez, quien finalmente fue vencido por Terence Crawford, gracias a su mayor contundencia y precisión a lo largo de los 12 rounds de la pelea, aunque el mexicano se mantuvo firme como una roca y dio batalla hasta el último momento.
La historia del ‘Canelo’ no se ha cerrado: famosos mexicanos reconocen a Saúl Álvarez como ser humano
Dentro de esas voces que no dejaron de demostrar su apoyo al “Canelo”, estaban la de algunos de los actores mexicanos que fueron invitados por Netflix para vivir la experiencia de la histórica pelea Canelo vs. Crawford, que fue vista por millones de personas en todo el mundo a través de la plataforma de streaming.
Poncho Herrera asegura: "La historia del Canelo no se ha cerrado"
Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, dos de los protagonistas de la miniserie Las Muertas; así como Iván Amozurrutia (a quien vimos en El Niñero y Donde hubo fuego) y Alberto Guerra (estrella de Griselda y Narcos) y su esposa Zuria Vega (a quien vimos en Las Viudas de los Jueves) viajaron a Las Vegas para vivir la fight week y presenciar a metros de distancia el encuentro que marcó un alto —esperemos que momentáneo— en la carrera pugilística de “Canelo” Álvarez.
Y aunque sólo Poncho aceptó que había apostado por el boxeador mexicano, lo cierto es que todos ellos, como el resto de los seguidores del tapatío, reconocen en él no sólo al deportista que ha conseguido distintas victorias en su trayectoria; sino al ser humano que, con trabajo y dedicación, es uno de los máximos ídolos de México.
“El Canelo… su historia no se ha cerrado”, señala Poncho Herrera, un verdadero apasionado del box y quien ubica al tapatío de 35 años junto a las grandes leyendas del deporte en México. “Creo que todavía tenemos mucho que ver. Creo que ha habido grandes leyendas del deporte, específicamente del boxeo mexicano, como es el caso de Julio César Chávez, ‘La Chiquita’ González y el “Canelo” no es de excepción. Creo que falta mucho más por ver”, insiste el actor.
Saúl 'Canelo' Álvarez: más allá del boxeador celebran al ser humano
Zuria Vega tiene claro que, más allá del ícono, más allá del gladiador moderno en que se ha convertido “Canelo”, está Saúl. “Yo creo que el ser humano. Ayer estábamos en el pesaje y ves a su familia, a su hija, a su mujer, cómo se comparta con su equipo. Creo que la calidad de un deportista también se ve fuera del ring, fuera de la cancha de futbol, fuera de la cancha de tenis”, señala la actriz. “Y creo que ése es un ejemplo, sobre todo para los niños y para los que aspiran a ser boxeadores”.
En este sentido, Iván Amozurrutia coincide con Zuria. “Algo que me gusta mucho del Canelo es que es hombre de familia. Se ve mucho en los videos ese acercamiento que tiene con sus hijos, con su esposa. Eso siempre va ser algo que habla muy bien de alguien.
Alana Flores, influencer, empresaria y boxeadora de Monterrey cree con firmeza en el talento sin igual del “Canelo” y no sólo en el terreno deportivo. “Es uno, si no es que el mejor boxeador de la historia mexicana y sé que habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo”, señala la también streamer regia.
“Pero más allá de la carrera que tiene en el deporte y todo lo que ha logrado en todos los escenarios en los que se ha parado, algo que yo admiro mucho del Canelo es cómo ha sabido manejar su imagen", añadió Alana.
"Creo que es un boxeador que ha sabido vender show, imagen, su carrera de boxeo y ha sabido vender buenas peleas, que han sido muy complicadas”, señala.
'Canelo' Álvarez merece un descanso antes de decidir su siguiente paso
La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará, por mucho tiempo, en la memoria de los amantes del box y será una huella imborrable en la historia de Saúl “Canelo” Álvarez quien, sin embargo, y como señalan muchas voces, todavía tiene mucho por hacer.
El propio boxeador mexicano afirmó que luego de tomarse unas semanas de descanso, en las que sin duda su mejor recuperación será estar con su familia, se reunirá con su equipo para tomar decisiones para el futuro.
En este momento podemos afirmar que, con lo que ha construido hasta ahora, seguramente lo que venga para él será la mejor de las decisiones y que tendrá en cuenta a sus seguidores al momento de decir lo que hará.