La historia del ‘Canelo’ no se ha cerrado: famosos mexicanos reconocen a Saúl Álvarez como ser humano

Dentro de esas voces que no dejaron de demostrar su apoyo al “Canelo”, estaban la de algunos de los actores mexicanos que fueron invitados por Netflix para vivir la experiencia de la histórica pelea Canelo vs. Crawford, que fue vista por millones de personas en todo el mundo a través de la plataforma de streaming.

Poncho Herrera asegura: "La historia del Canelo no se ha cerrado"

Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, dos de los protagonistas de la miniserie Las Muertas; así como Iván Amozurrutia (a quien vimos en El Niñero y Donde hubo fuego) y Alberto Guerra (estrella de Griselda y Narcos) y su esposa Zuria Vega (a quien vimos en Las Viudas de los Jueves) viajaron a Las Vegas para vivir la fight week y presenciar a metros de distancia el encuentro que marcó un alto —esperemos que momentáneo— en la carrera pugilística de “Canelo” Álvarez.

Y aunque sólo Poncho aceptó que había apostado por el boxeador mexicano, lo cierto es que todos ellos, como el resto de los seguidores del tapatío, reconocen en él no sólo al deportista que ha conseguido distintas victorias en su trayectoria; sino al ser humano que, con trabajo y dedicación, es uno de los máximos ídolos de México.

Talento mexicano de Netflix en la pelea de Canelo vs. Crawford (Cortesía / Netflix)

“El Canelo… su historia no se ha cerrado”, señala Poncho Herrera, un verdadero apasionado del box y quien ubica al tapatío de 35 años junto a las grandes leyendas del deporte en México. “Creo que todavía tenemos mucho que ver. Creo que ha habido grandes leyendas del deporte, específicamente del boxeo mexicano, como es el caso de Julio César Chávez, ‘La Chiquita’ González y el “Canelo” no es de excepción. Creo que falta mucho más por ver”, insiste el actor.