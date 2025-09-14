Tras la pelea con Terence Crawford, ¿qué viene para el ‘Canelo’ Álvarez?

Las más de 70,000 personas que abarrotaron el Allegiant Stadium de Las Vegas, la noche del sábado, fueron testigos de uno de los encuentros más esperados de la historia del boxeo mundial en años recientes.
Y tras 12 intensos episodios, por decisión unánime se coronó al estadounidense Terence Crawford como nuevo campeón de los pesos supermedianos, con lo que todo México se preguntó ¿qué viene ahora para Saúl “Canelo” Álvarez?
'Canelo' acepta su derrota pero sigue sintiéndose un campeón
Tras concluir la histórica pelea que Netflix transmitió en vivo a todo el mundo y ser derrotado por Terence “Bud” Crawford, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aseguró: "Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase".
"Hay que aceptar las derrotas, pero yo voy a seguir haciéndolo", dijo el tapatío en la sala de prensa del Allegiant Stadium cuando le preguntaron cómo se siente sin ser campeón mundial por primera vez en mucho tiempo.
¿Qué viene para el 'Canelo' Álvareaz tras la pelea con Terence Crawford?
Luego de que arriba del ring se diera a conocer la decisión unánime de los jueces, que otorgó el triunfo de la pelea estelar de la noche a Terence Crawford, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, de 35 años, dijo que “si volvía a pelear” con el estadounidense sería “grandioso”, pero en realidad no fue categórico sobre la posibilidad de pedirle la revancha a “Bud” Crawford para recuperar sus cetros.
"Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer", afirmó el boxeador en la sala de prensa, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Fernanda Gómez. "En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente vienen cosas buenas", añadió.
“Quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme. Decirles, que una derrota no me define; al estar aquí, yo ya gané. Solamente quiero decirles que ya gané porque tengo a mi familia y en lo profesional he hecho muchísimas cosas, entrené muy bien, hice lo que tenía que hacer”, había dicho sobre el cuadrilátero tras concluir los 12 rounds pactados.
¿Habrá revancha entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford?
“Canelo” aseguró que la vida se trata de tomar riesgos y que eso fue lo que hizo la noche del sábado en Las Vegas. “A ponerme a prueba”, insistió el mexicano, quien dijo que pese a la derrota "fue una gran noche para el boxeo".
"Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo he representado a mi país", dijo Canelo, quien destacó la victoria de su rival.
"Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito", admitió. "A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo".
Por su parte, Terence Crawford dejó abierta la puerta para una revancha con el “Canelo”.
"Él trató de ser competitivo, pero también respetó mi poder. Lo que más le frustró es que bloqueé sus grandes golpes y le contraataqué", señaló el estadounidense de 37 años, quien remató: "Estoy abierto a lo que sea".