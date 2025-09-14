Tras la pelea con Terence Crawford, ¿qué viene para el ‘Canelo’ Álvarez?

¿Qué viene para el 'Canelo' Álvareaz tras la pelea con Terence Crawford?

Luego de que arriba del ring se diera a conocer la decisión unánime de los jueces, que otorgó el triunfo de la pelea estelar de la noche a Terence Crawford, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, de 35 años, dijo que “si volvía a pelear” con el estadounidense sería “grandioso”, pero en realidad no fue categórico sobre la posibilidad de pedirle la revancha a “Bud” Crawford para recuperar sus cetros.

Tras la derrota ante Terence Crawford, ¿qué viene para el 'Canelo' Álvarez? (Sarah Stier/Getty Images for Netflix)

"Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer", afirmó el boxeador en la sala de prensa, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Fernanda Gómez. "En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente vienen cosas buenas", añadió.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme. Decirles, que una derrota no me define; al estar aquí, yo ya gané. Solamente quiero decirles que ya gané porque tengo a mi familia y en lo profesional he hecho muchísimas cosas, entrené muy bien, hice lo que tenía que hacer”, había dicho sobre el cuadrilátero tras concluir los 12 rounds pactados.