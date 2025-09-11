No se queda callada: Britney Spears defiende a Justin Bieber tras las críticas por “usar” a su hijo como publicidad

Britney Spears defiende a Justin Bieber

Todo comenzó cuando Justin Bieber publicó en Instagram varias fotos en blanco y negro anunciando su álbum Swag II. En una de las imágenes, aparece sin camisa, cargando a su hijo de un año, Jack Blues, quien aparece de espaldas.

Aunque la cara del niño no se ve —una medida que Bieber emplea regularmente como protección de su privacidad— algunas personas criticaron el uso de estas fotos familiares en el contexto promocional de su disco.

Justin Bieber y su hijo Jack Blues. (Instagram)

Días después de aquella publicación, Britney Spears reposteó una de las fotos de Justin en su cuenta de Instagram, acompañada por un mensaje contundente:

"¡Qué vergüenza para quienes juzgaron mi casa mientras estaba en pijama! ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡¡¡Es tan, tan hermosa!!!", escribió la cantante.

Britney Spears defiende a Justin Bieber. (Instagram)

Con esta frase, Britney no solo defendió las fotos de Justin Bieber, sino también toca un tema que conoce bien: las críticas a su vida privada, su casa, su apariencia, incluso momentos íntimos que ha compartido y por los cuales ha sido juzgada de manera repetida.

Cabe destacar que Justin Bieber ha mostrado en más de una ocasión la conexión tan especial que tiene con su hijo Jack, pues se ha encargado de compartir diversas fotos desde que el pequeño nació el año pasado.