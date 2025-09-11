Britney Spears volvió a tomar las redes sociales como escenario para un mensaje poderoso: defendió públicamente a Justin Bieber, quien había sido criticado por publicar fotos con su hijo Jack Blues, mientras ella enfrenta duros señalamientos por su vida familiar.
No se queda callada: Britney Spears defiende a Justin Bieber tras las críticas por “usar” a su hijo como publicidad
Britney Spears defiende a Justin Bieber
Todo comenzó cuando Justin Bieber publicó en Instagram varias fotos en blanco y negro anunciando su álbum Swag II. En una de las imágenes, aparece sin camisa, cargando a su hijo de un año, Jack Blues, quien aparece de espaldas.
Aunque la cara del niño no se ve —una medida que Bieber emplea regularmente como protección de su privacidad— algunas personas criticaron el uso de estas fotos familiares en el contexto promocional de su disco.
Días después de aquella publicación, Britney Spears reposteó una de las fotos de Justin en su cuenta de Instagram, acompañada por un mensaje contundente:
"¡Qué vergüenza para quienes juzgaron mi casa mientras estaba en pijama! ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡¡¡Es tan, tan hermosa!!!", escribió la cantante.
Con esta frase, Britney no solo defendió las fotos de Justin Bieber, sino también toca un tema que conoce bien: las críticas a su vida privada, su casa, su apariencia, incluso momentos íntimos que ha compartido y por los cuales ha sido juzgada de manera repetida.
Cabe destacar que Justin Bieber ha mostrado en más de una ocasión la conexión tan especial que tiene con su hijo Jack, pues se ha encargado de compartir diversas fotos desde que el pequeño nació el año pasado.
La relación de Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden James
Britney Spears es mamá de dos hijos: Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación con Kevin Federline. Desde su separación en 2007, los niños han vivido principalmente con su papá, mientras que la relación con su mamá ha pasado por momentos de cercanía y otros de fuerte distanciamiento, especialmente durante los años en que Britney estuvo bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears.
Durante ese tiempo, la cantante tuvo un contacto muy limitado con sus hijos, lo que generó una profunda tristeza en ella, como ha expresado públicamente en varias ocasiones.
En entrevistas, Jayden incluso llegó a decir que deseaba que su mamá dejara de compartir tantos aspectos de su vida privada en redes sociales, ya que eso también los afectaba a ellos como hijos.
Sin embargo, en los últimos años, la relación ha mostrado signos de mejora. En 2024, Jayden viajó a Los Ángeles para reencontrarse con Britney Spears después de dos años sin verse, y también pasaron juntos las fiestas navideñas, en lo que ella describió como una de las navidades más felices de su vida.
Aunque con Sean la relación ha sido más discreta, se sabe que hay comunicación y una intención de acercamiento progresivo.
Ambos hijos de la intérprete de "Toxic" parecen mantener una postura cautelosa en relación con su famosa mamá, ya que intentan proteger su privacidad mientras exploran la posibilidad de reconstruir el vínculo con la cantante.
Britney, por su parte, ha expresado públicamente lo mucho que ha sufrido por la distancia con sus hijos y su deseo de volver a formar parte activa de sus vidas.
Si bien el proceso no ha sido fácil ni inmediato, los encuentros recientes con Jayden y los intentos de acercamiento con Sean muestran que hay una voluntad genuina de sanar heridas del pasado.