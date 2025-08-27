Luego de que Britney Spears revelara en sus redes sociales que el distanciamiento de sus hijos fue una de las etapas más dolorosas de su vida y calificara su matrimonio con Sam Asghari como una “distracción falsa” ante el sufrimiento que atravesaba, su ex esposo no tardó en responder.
Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, se defiende tras ser llamado una “falsa distracción”
Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, le responde tras llamarlo “falsa distracción”
Tan solo dos días después de que Britney Spears se sincerara sobre su matrimonio con Sam Asghari, éste no dudo en reaccionar públicamente. A través de sus representantes, dijo a People: “Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Aunque fue breve, estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre la amaré y siempre le deseo lo mejor".
El ex entrenador profesional contraatacó después de que la cantante criticara su matrimonio a través de Instagram durante el fin de semana.
En una publicación extensa, que fue eliminada al poco tiempo de haberla compartido, la cantante estadounidense mencionó a Asghari mientras hablaba de su distanciamiento de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, a quienes comparte con su ex esposo Kevin Federline.
"Somos personas tan frágiles y humanas que los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos estuvieron 3 años fuera", escribió en el pie de foto junto a una foto de ella desnuda.
“No podía llamar ni enviar mensajes de texto y recuerdo, en estado de shock, que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi parecía una distracción falsa para ayudarme a lidiar con eso”.
La fugaz relación de Britney Spears y Sam Asghari
Britney Spears y Sam Asghari comenzaron su historia de amor en 2016, cuando el actor y entrenador personal se convirtió en el interés romántico de la cantante de pop. Su relación rápidamente captó la atención del público, ya que ambos mostraban una conexión genuina y compartían momentos llenos de apoyo mutuo y cariño.
A lo largo de los años, Sam fue un pilar importante para Britney, especialmente durante momentos difíciles como la batalla legal para poner fin a su tutela, que duró más de una década. La pareja se comprometió en 2021 y, en junio de 2022, se casaron en una ceremonia íntima y muy comentada por sus seguidores.
Sin embargo, a pesar del amor que mostraron públicamente, la relación enfrentó diversas dificultades. Recientemente, Britney Spears reveló en redes sociales que durante su matrimonio atravesó uno de los periodos más dolorosos de su vida, especialmente por el distanciamiento de sus hijos. En un mensaje emotivo, calificó su matrimonio con Sam como una “distracción falsa” para sobrellevar el sufrimiento emocional.