Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, se defiende tras ser llamado una “falsa distracción”

Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, le responde tras llamarlo “falsa distracción”

Tan solo dos días después de que Britney Spears se sincerara sobre su matrimonio con Sam Asghari, éste no dudo en reaccionar públicamente. A través de sus representantes, dijo a People: “Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Aunque fue breve, estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre la amaré y siempre le deseo lo mejor".

El ex entrenador profesional contraatacó después de que la cantante criticara su matrimonio a través de Instagram durante el fin de semana.

En una publicación extensa, que fue eliminada al poco tiempo de haberla compartido, la cantante estadounidense mencionó a Asghari mientras hablaba de su distanciamiento de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, a quienes comparte con su ex esposo Kevin Federline.

"Somos personas tan frágiles y humanas que los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos estuvieron 3 años fuera", escribió en el pie de foto junto a una foto de ella desnuda.

“No podía llamar ni enviar mensajes de texto y recuerdo, en estado de shock, que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi parecía una distracción falsa para ayudarme a lidiar con eso”.