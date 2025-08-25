Britney Spears confesó que su matrimonio con Sam Asghari, de quien se separó en agosto de 2023 y finalizó el divorcio en mayo de 2024, actuó como una "distracción falsa" mientras atravesaba el difícil momento en el que estuvo separada de sus dos hijos.
La cruda confesión de Britney Spears sobre su matrimonio con Sam Asghari
“Somos personas tan frágiles y humanas; los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí”, escribió.
"Recuerdo que en shock mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas es raro que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello", confesó.
Además, la artista confesó que no podía llamarlos ni enviarles mensajes, lo que agravó su sensación de aislamiento. “Estaba en shock... mi manera de sobrevivir fue a través del autoengaño y muchas lágrimas”, expresó.
En el mismo post, Spears compartió su camino hacia la sanación emocional y física, simbolizado por el reencuentro con sensaciones básicas como el hambre:
"Bueno, sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez como un niño o bebé... Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es la primera vez que como en mi vida... Creo que aunque amaba mi casa hay demasiado abuso y traumas allí...", agregó.
La relación de Britney Spears con sus hijos
La relación de Britney Spears con sus hijos ha estado marcada por distancias físicas y emocionales en los últimos años. Tras la revocación de su tutela en 2021, la cantante enfrentó el desafío de reconstruir vínculos familiares profundamente afectados por años de control legal, exposición mediática y decisiones judiciales complejas.
En 2023, sus hijos Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación con Kevin Federline, decidieron mudarse a Hawái junto a su padre y la esposa de este, Victoria Prince.
Aunque la decisión fue presentada como un cambio de ambiente para que los jóvenes continuaran su formació con una vida más privada y tranquila, significó un duro golpe emocional para Britney, quien en ese momento ya estaba lidiando con el final de su matrimonio con Sam Asghari.
Sin embargo, en 2024, se produjo un cambio clave: Britney logró reencontrarse con Jayden, su hijo menor. Aunque no hay muchos detalles, se sabe que fue un momento profundamente significativo para la cantante. La posibilidad de reconectar con uno de sus hijos representó, según fuentes cercanas, un punto de inflexión emocional.