Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La cruda confesión de Britney Spears sobre su matrimonio con Sam Asghari

Britney Spears se sinceró sobre su matrimonio con Sam Asghari, al que describió como una distracción emocional en medio del dolor por la ausencia de sus hijos.
lun 25 agosto 2025 01:54 PM
sam-britney-spears.jpg
Sam Asghari envía comunicado para hablar de la salud mental de Britney Spears.

En una reciente y sincera publicación en Instagram, Britney Spears habló con mucha honestidad al abordar uno de los periodos más dolorosos de su vida.

Britney Spears confesó que su matrimonio con Sam Asghari, de quien se separó en agosto de 2023 y finalizó el divorcio en mayo de 2024, actuó como una "distracción falsa" mientras atravesaba el difícil momento en el que estuvo separada de sus dos hijos.

Publicidad

La cruda confesión de Britney Spears sobre su matrimonio con Sam Asghari

“Somos personas tan frágiles y humanas; los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí”, escribió.

"Recuerdo que en shock mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas es raro que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello", confesó.

Además, la artista confesó que no podía llamarlos ni enviarles mensajes, lo que agravó su sensación de aislamiento. “Estaba en shock... mi manera de sobrevivir fue a través del autoengaño y muchas lágrimas”, expresó.

En el mismo post, Spears compartió su camino hacia la sanación emocional y física, simbolizado por el reencuentro con sensaciones básicas como el hambre:

"Bueno, sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez como un niño o bebé... Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es la primera vez que como en mi vida... Creo que aunque amaba mi casa hay demasiado abuso y traumas allí...", agregó.

Publicidad

La relación de Britney Spears con sus hijos

La relación de Britney Spears con sus hijos ha estado marcada por distancias físicas y emocionales en los últimos años. Tras la revocación de su tutela en 2021, la cantante enfrentó el desafío de reconstruir vínculos familiares profundamente afectados por años de control legal, exposición mediática y decisiones judiciales complejas.

En 2023, sus hijos Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación con Kevin Federline, decidieron mudarse a Hawái junto a su padre y la esposa de este, Victoria Prince.

Britney-Spears
Britney Spears y sus hijos

Aunque la decisión fue presentada como un cambio de ambiente para que los jóvenes continuaran su formació con una vida más privada y tranquila, significó un duro golpe emocional para Britney, quien en ese momento ya estaba lidiando con el final de su matrimonio con Sam Asghari.

Sin embargo, en 2024, se produjo un cambio clave: Britney logró reencontrarse con Jayden, su hijo menor. Aunque no hay muchos detalles, se sabe que fue un momento profundamente significativo para la cantante. La posibilidad de reconectar con uno de sus hijos representó, según fuentes cercanas, un punto de inflexión emocional.

Publicidad

Tags

Britney Spears

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad