La cruda confesión de Britney Spears sobre su matrimonio con Sam Asghari

“Somos personas tan frágiles y humanas; los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí”, escribió.

"Recuerdo que en shock mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas es raro que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello", confesó.

Además, la artista confesó que no podía llamarlos ni enviarles mensajes, lo que agravó su sensación de aislamiento. “Estaba en shock... mi manera de sobrevivir fue a través del autoengaño y muchas lágrimas”, expresó.

En el mismo post, Spears compartió su camino hacia la sanación emocional y física, simbolizado por el reencuentro con sensaciones básicas como el hambre:

"Bueno, sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez como un niño o bebé... Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es la primera vez que como en mi vida... Creo que aunque amaba mi casa hay demasiado abuso y traumas allí...", agregó.