Noah, hijo de Chicharito Hernández, debuta como "narrador" y conquista la red

Hijo de Javier Chicharito Hernández protagoniza video

Javier “Chicharito” Hernández volvió a mostrar su faceta más tierna como papá al compartir un video que tiene como protagonista a su hijo mayor, Noah. El pequeño, que cumplió seis años en junio, sorprendió a los seguidores del futbolista con su soltura frente al micrófono y su habilidad para narrar lo que sucede en un día a día de su papá.

En el clip, publicado en Instagram el 28 de agosto, Noah convierte una escena cotidiana en una divertida crónica infantil. Con su espontaneidad, va describiendo lo que observa, mientras su papá lo escucha y lo alienta en segundo plano. El momento fue tan simpático que Chicharito bromeó con sus fans preguntando: “¿Quién lo hace mejor? ¿Luis Miguel o Noah?”, comparando la voz de su hijo con la del ídolo mexicano.

Javier 'Chicharito' Hernández y sus hijos (Instagram)

Aunque el futbolista no dio detalles sobre dónde estaban, todo apunta a que están pasando juntos el verano entre restaurantes y paseos. Noah, con toda naturalidad, hizo notar que su papá es “muy famoso”, detalle que arrancó sonrisas entre los seguidores del delantero.

Los hijos de Javier Chicharito Hernández

Noah nació el 16 de junio de 2019 en Londres, cuando Hernández jugaba en la Premier League. Un año después, el 5 de octubre de 2020, llegó al mundo su hermana menor, Nala, completando la dupla que ha llenado de ternura la vida del máximo goleador de la Selección Mexicana. Ambos niños suelen aparecer en las redes sociales de Sarah Kohan, su mamá, donde los muestra disfrutando de viajes.