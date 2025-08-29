El futbolista mexicano Javier "Chicharito" Hernández comparte con frecuencia en redes sociales detalles de su vida personal y profesional, especialmente sobre su perspectiva de los roles y "energías" de género. Sin embargo, es más reservado en cuestión de su paternidad, por ello sorprendió que publicara un video narrado por Noah, su hijo mayor y fruto de su relación con la modelo Sarah Kohan.
Noah, hijo de Chicharito Hernández, debuta como "narrador" y conquista la red
Hijo de Javier Chicharito Hernández protagoniza video
Javier “Chicharito” Hernández volvió a mostrar su faceta más tierna como papá al compartir un video que tiene como protagonista a su hijo mayor, Noah. El pequeño, que cumplió seis años en junio, sorprendió a los seguidores del futbolista con su soltura frente al micrófono y su habilidad para narrar lo que sucede en un día a día de su papá.
En el clip, publicado en Instagram el 28 de agosto, Noah convierte una escena cotidiana en una divertida crónica infantil. Con su espontaneidad, va describiendo lo que observa, mientras su papá lo escucha y lo alienta en segundo plano. El momento fue tan simpático que Chicharito bromeó con sus fans preguntando: “¿Quién lo hace mejor? ¿Luis Miguel o Noah?”, comparando la voz de su hijo con la del ídolo mexicano.
Aunque el futbolista no dio detalles sobre dónde estaban, todo apunta a que están pasando juntos el verano entre restaurantes y paseos. Noah, con toda naturalidad, hizo notar que su papá es “muy famoso”, detalle que arrancó sonrisas entre los seguidores del delantero.
Los hijos de Javier Chicharito Hernández
Noah nació el 16 de junio de 2019 en Londres, cuando Hernández jugaba en la Premier League. Un año después, el 5 de octubre de 2020, llegó al mundo su hermana menor, Nala, completando la dupla que ha llenado de ternura la vida del máximo goleador de la Selección Mexicana. Ambos niños suelen aparecer en las redes sociales de Sarah Kohan, su mamá, donde los muestra disfrutando de viajes.
Sarah Kohan, la ex de Chicharito y mamá de sus hijos
Sarah Kohan es una modelo e influencer australiana que alcanzó gran popularidad cuando inició su relación con el futbolista en 2018. En marzo de 2019 se casaron en una ceremonia íntima en Estados Unidos, y durante su matrimonio formaron la familia que hoy comparten. Sin embargo, en 2021 confirmaron su separación y, desde entonces, mantienen un acuerdo de custodia compartida de Noah y Nala.
Los hijos de Chicharito han crecido en un entorno multicultural: entre México, Estados Unidos y Australia. Su mamá suele compartir momentos junto a él y a su hermana menor, mostrando cuánto disfruta de la naturaleza, los viajes y la convivencia familiar. En cambio, Chicharito lo expone menos, reservando las apariciones de sus hijos para momentos especiales como este, donde su voz y su ingenio bastaron para conquistar a todos.