'Chicharito' desata nueva polémica: “Tengo muchas cosas que pudiera decir”

Sin embargo, en la grabación en la que aparece con María Gómez, quien se presenta como “psicóloga integrativa” y promotora del enfoque de “coaching desparasitante”, el futbolista reafirma sus convicciones sobre los roles de género, la masculinidad y la energía femenina; asuntos que ya le habían ocasionado una sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el rechazo de personajes públicos, patrocinadores y su propio equipo, Chivas de Guadalajara.

'Chicharito' desata nueva polémica con otro video controversial

Junto al video en el que “Chicharito” Hernández aparece con María Gómez, el deportista escribió: “Nos enseñaron a mostrar solo lo perfecto. A vivir desde la imagen, no desde la esencia. A cumplir expectativas antes que a escucharnos de verdad”.

Y añadió: “Perseguimos una idea de perfección inhumana, y cuando alguien se atreve a ser real, lo crucificamos. Olvidamos que lo más valiente no siempre brilla, a veces simplemente es… ser uno mismo. Hoy están viendo a un Javier sin balón”.

Las polémicas declaraciones de "Chicharito" hicieron que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionara al respecto (Getty Images)

María Gómez, la psicóloga que le da la razón a ‘Chicharito’ Hernández

Durante la conversación con María Gómez, el ex seleccionado nacional cuestionó directamente a su interlocutora: “De los videos que posteé en mis redes sociales, ¿te llegaste a sentir ofendida o puedo mejorar en algo o pudo haber mejorado en algo?”

“Yo no me sentí ofendida, sólo se tomó la parte de la limpieza y de la mujer. Y se tomó esta limpieza como si fuera este término o esta palabra como un insulto. Si yo hubiera visto ese video hace unos años, yo creo que sí me hubiera sentido muy ofendida”, aseguró.

“Siempre me dijeron, yo era una mujer que tenía que estudiar y trabajar y no ser una dama de casa. Toda mi generación, mis primas, ninguna sabía mucho sobre la casa, sobre limpiar, sobre cocinar. Yo tuve que aprender todas esas cosas cuando me fui a Estados Unidos. Entendí que eran cosas súper importantes, incluso para mí como persona, para yo vivir sola”, dijo.