Lety Sahagún hace sincera declaración sobre su noviazgo con 'Chicharito'

Lety Sahagún habla sobre su relación con 'Chicharito'

Lety Sahagún y Javier “Chicharito” Hernández vivieron una de las relaciones más largas y conocidas del futbolista. Su historia comenzó alrededor de 2008, cuando ambos aún residían en México, y se extendió por casi una década. Sin embargo, en 2017 decidieron terminar su relación por caminos de vida distintos y sueños incompatibles.

En ese entonces, mientras 'Chicharito' desarrollaba una carrera internacional en Europa —particularmente en Inglaterra—, Lety se encontraba en Guadalajara, su ciudad natal. La distancia física se sumaba a la diferencia en sus metas personales y profesionales, lo que eventualmente hizo insostenible su relación.

Javier Hernández y Lety Sahagún duraron 7 años juntos. Aquí con la mamá de ella. (Marcela Vizcaino)

En una reciente entrevista para el podcast de Emilio Antún, Lety habló sobre ese momento de su vida y reveló que por mucho tiempo intentó encajar en el modelo de vida que tradicionalmente se esperaba de ella en su entorno. “Traté, lo más fácil para mí habría sido encajar en ese camino porque ya estaba trazado ese camino que existía en Guadalajara para mí, lo intenté muchos años”, confesó.

Sin embargo, reconoció que, en ese momento, no tenía intención de seguir los mandatos sociales convencionales: "Yo no me veía casada joven, con hijos, sin desarrollar una carrera profesional, sin explorar el mundo, sin conocer otras realidades. Todo eso no era mi tesoro, no me atraía".

Esa búsqueda de encajar la llevó a un punto de quiebre personal. “Primero seguí el tesoro de alguien más, que esa fue mi ruta en Guadalajara, esto es lo que tengo qué hacer. Ahí dije, esta ruta no es mía, este mapa tampoco es mío, ese tesoro ni me gusta”, compartió.

La también conductora de TNT explicó que esa etapa fue clave para replantearse su propósito y sus verdaderos deseos. “La primera conversación fue '¿Qué hago siguiendo el camino de alguien más? Me voy a ir a buscar el mío. Ahí fue cuando agarré mis cosas y me fui a buscar mis sueños”, recordó con determinación.