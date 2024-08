Actriz de 'Emily in Paris' habla de su batalla contra la leucemia

Ashley Park y su batalla contra la leucemia

Desde muy joven, Ashley Park fue diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer que se encuentra en la sangre y que afecta fuertemente a la calidad de vida del paciente, no obstante, la actriz tuvo un mal diagnóstico y los médicos llegaron a confundir su leucemia con un problema de crecimiento.

Ashley Park (Getty Images)

"Me diagnosticaron la enfermedad justo antes de Navidad. Bailaba y hacía muchas actividades extracurriculares y llegaba tarde a todas mis clases porque no podía subir las escaleras a tiempo. Tenía moretones por todas partes y había perdido mucho peso. Pero todo el mundo cambia cuando tienes 15 años.", comentó Ashley en entrevista en el podcast My First Time.

La actriz detalló que le parecía muy extraño que a pesar de que era una adolescente muy activa físicamente, su rendimiento era muy malo. Sin embargo, después de que le hicieron varios estudios, los médicos no dieron con la enfermedad. Fue tiempo después que un pediatra le realizó un estudio de sangre exhaustivo y fue que logró dar con el cáncer en su organismo.

Emily in Paris (Cortesía/Netflix)

Una vez que logró combatir la enfermedad, Ashley Park decidió empezar una carrera en los escenarios. "Una vez que salí del hospital, decidí: ‘no quiero que esto me defina, y un día volveré a tener el pelo largo y la gente no tendrá idea'", aseguró durante la entrevista la actriz.