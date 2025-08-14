Nodal confiesa qué lo desenamoró de Cazzu y cómo empezó su relación con Ángela

Christian Nodal revela cómo empezó su relación con Ángela Aguilar

El intérprete de Botella tras botella fue contundente al negar una infidelidad y aseguró que, aunque la transición entre una etapa y otra fue rápida, todo ocurrió cuando su relación anterior ya estaba rota.

“Sí, fue super rápido. Y nuevamente pido disculpas de corazón. Le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me enamoré. Pensé que bastaba con ser honesto. Me gustaría esa parte de con mi hija poder tener una mejor comunicación con su mamá. No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, expresó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

Por primera vez, Nodal compartió detalles precisos de la ruptura con la rapera argentina: “Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Llevó mucha confusión. Para hacerte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí”, dijo.

Solo unos días después, el amor volvió a tocar su puerta: “Yo con Ángela empiezo a salir el 13, el 14 de mayo. Mi ex sabía de la boda. O sea, ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé creo que el 20 de mayo. Le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar. Prefiero decírtelo yo por aquí. Ya voy a empezar a salir con alguien’”, contó.

El sonorense también reveló el momento exacto en que, según él, comenzó a perder el lazo emocional con Cazzu: “Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. Un búscate a alguien más, nomás que yo no me entere. Fue como, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo estaba buscando. Me rompió el corazón. Ahí me desenamoré. Ahí fue cuando la esperanza o la ilusión… Me desenamoré”, agregó.