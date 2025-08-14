Nodal confiesa qué lo desenamoró de Cazzu y cómo empezó su relación con Ángela

Christian Nodal rompió el silencio y por fin puso sobre la mesa su versión de los hechos. En una entrevista con Adela Micha, el cantante de regional mexicano habló sin filtros sobre uno de los temas que más han dado de qué hablar en los últimos meses: el fin de su relación con Cazzu, madre de su hija Inti, y el inesperado comienzo de su historia de amor con Ángela Aguilar.
El intérprete de Botella tras botella fue contundente al negar una infidelidad y aseguró que, aunque la transición entre una etapa y otra fue rápida, todo ocurrió cuando su relación anterior ya estaba rota.
“Sí, fue super rápido. Y nuevamente pido disculpas de corazón. Le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me enamoré. Pensé que bastaba con ser honesto. Me gustaría esa parte de con mi hija poder tener una mejor comunicación con su mamá. No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, expresó.
Por primera vez, Nodal compartió detalles precisos de la ruptura con la rapera argentina: “Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Llevó mucha confusión. Para hacerte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí”, dijo.
Solo unos días después, el amor volvió a tocar su puerta: “Yo con Ángela empiezo a salir el 13, el 14 de mayo. Mi ex sabía de la boda. O sea, ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé creo que el 20 de mayo. Le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar. Prefiero decírtelo yo por aquí. Ya voy a empezar a salir con alguien’”, contó.
El sonorense también reveló el momento exacto en que, según él, comenzó a perder el lazo emocional con Cazzu: “Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. Un búscate a alguien más, nomás que yo no me entere. Fue como, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo estaba buscando. Me rompió el corazón. Ahí me desenamoré. Ahí fue cuando la esperanza o la ilusión… Me desenamoré”, agregó.
Aunque actualmente la comunicación entre ellos es nula, Nodal aseguró que no existen demandas legales en curso, aunque todo se maneja a través de abogados. “Hoy con mi pareja es mediante abogados. A partir de octubre no sé. Yo doy todo cuando estoy enamorado. Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella ni de ella para mí”.
Además, explicó que uno de los puntos de quiebre fue tras escuchar ciertas declaraciones de Cazzu en un podcast. “Yo estaba viendo el podcast y reaccioné. Yo salí a hacer un en vivo todo encabronado. Porque se me hizo muy injusto. Siento que hubo muchos silencios y no se aclaró nada. Y se contradecían en muchas partes. Y si era por mi hija, creo que hay una distorsión bastante grande con lo que va a ver mi hija”.
Con estas declaraciones, Nodal no solo busca aclarar la línea de tiempo, sino también defender su posición como padre y pareja, al mismo tiempo que da a conocer cómo encontró un nuevo comienzo junto a Ángela Aguilar, apenas días después de cerrar su historia con Cazzu.