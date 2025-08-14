Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Nodal confiesa qué lo desenamoró de Cazzu y cómo empezó su relación con Ángela

Christian Nodal confesó que su relación con Cazzu ya estaba rota cuando comenzó a salir con Ángela Aguilar, y reveló el momento exacto en que se desenamoró de la mamá de su hija.
jue 14 agosto 2025 04:35 PM
christian-nodal-angela-aguilar-cazzu.jpg
Christian Nodal confesó qué lo desenamoró de Cazzu y cómo empezó su relación con Ángela Aguilar
Publicidad

Además lee:

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Espectáculos

El inesperado gesto de Ángela Aguilar con Inti, la hija de Christian Nodal

Christian Nodal revela cómo empezó su relación con Ángela Aguilar

El intérprete de Botella tras botella fue contundente al negar una infidelidad y aseguró que, aunque la transición entre una etapa y otra fue rápida, todo ocurrió cuando su relación anterior ya estaba rota.

“Sí, fue super rápido. Y nuevamente pido disculpas de corazón. Le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me enamoré. Pensé que bastaba con ser honesto. Me gustaría esa parte de con mi hija poder tener una mejor comunicación con su mamá. No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, expresó.

The 25th Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals
Ángela Aguilar y Christian Nodal

Por primera vez, Nodal compartió detalles precisos de la ruptura con la rapera argentina: “Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Llevó mucha confusión. Para hacerte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí”, dijo.

Solo unos días después, el amor volvió a tocar su puerta: “Yo con Ángela empiezo a salir el 13, el 14 de mayo. Mi ex sabía de la boda. O sea, ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé creo que el 20 de mayo. Le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar. Prefiero decírtelo yo por aquí. Ya voy a empezar a salir con alguien’”, contó.

No te lo pierdas:

The 25th Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals
Espectáculos

Nodal revela que hizo pública su relación con Ángela tras intento de extorsión

El sonorense también reveló el momento exacto en que, según él, comenzó a perder el lazo emocional con Cazzu: “Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. Un búscate a alguien más, nomás que yo no me entere. Fue como, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo estaba buscando. Me rompió el corazón. Ahí me desenamoré. Ahí fue cuando la esperanza o la ilusión… Me desenamoré”, agregó.

Publicidad

Te puede interesar:

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar
Espectáculos

Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela

Christian Nodal confiesa qué lo desenamoró de Cazzu

Aunque actualmente la comunicación entre ellos es nula, Nodal aseguró que no existen demandas legales en curso, aunque todo se maneja a través de abogados. “Hoy con mi pareja es mediante abogados. A partir de octubre no sé. Yo doy todo cuando estoy enamorado. Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella ni de ella para mí”.

Foto de Cazzu y Christian Nodal
Cazzu y Christian Nodal

Además, explicó que uno de los puntos de quiebre fue tras escuchar ciertas declaraciones de Cazzu en un podcast. “Yo estaba viendo el podcast y reaccioné. Yo salí a hacer un en vivo todo encabronado. Porque se me hizo muy injusto. Siento que hubo muchos silencios y no se aclaró nada. Y se contradecían en muchas partes. Y si era por mi hija, creo que hay una distorsión bastante grande con lo que va a ver mi hija”.

Con estas declaraciones, Nodal no solo busca aclarar la línea de tiempo, sino también defender su posición como padre y pareja, al mismo tiempo que da a conocer cómo encontró un nuevo comienzo junto a Ángela Aguilar, apenas días después de cerrar su historia con Cazzu.

Publicidad

Tags

Christian Nodal Ángela Aguilar Cazzu

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad