Cazzu abandona la casa donde vivía tras truene con Nodal: "No podía pagar"

Cazzu no podía pagar la renta de la casa donde vivía tras truene con Nodal

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, compartió un momento complejo de su vida personal. Comentó que recientemente tuvo que abandonar el hogar que compartía con su hija Inti debido a que ya no podía asumir los costos de alquiler.

En ese contexto, reflexionó sobre la dificultad de acceder a viviendas en Argentina y los prejuicios sociales que ha enfrentado por su apariencia física. Incluso relató que en su experiencia más reciente fue tratada con frialdad y desdén.

Cazzu reveló que ya no podía pagar el alquiler del lugar donde vivía con su hija (Instagram)

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, declaró en el podcast de Héctor Elí.