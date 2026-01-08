Las fotos del inolvidable crucero de Zague y sus hijos, Leonardo y Paulo

Luis Alberto Alves “Zague” inició el año lejos de las canchas y los foros de televisión, pero muy cerca de lo más importante para él: sus hijos.
El exfutbolista y comentarista deportivo tomó unas vacaciones en compañía de sus gemelos, Leonardo y Paulo, con quienes decidió recibir el nuevo año y disfrutar de un tiempo junto a otros integrantes de su familia.
Las fotos de las vacaciones familiares de Zague con sus hijos, Leonardo y Paulo
Orgulloso del momento que atraviesa, Zague organizó un viaje especial para despedir el 2025 y recibir el 2026 en familia. En las fotografías que compartió, mostró algunos momentos del paseo que realizó junto a sus hijos, Leonardo y Paulo, fruto de su relación con la periodista Paola Rojas.
A través de sus redes sociales, compartió las primeras fotografías tomadas en el aeropuerto junto a los jóvenes, imagen en la que se le ve visiblemente emocionado y orgulloso de viajar con ellos. La imagen no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el vínculo cercano que mantiene con sus hijos.
En otra publicación, el exfutbolista mostró un par de fotografías desde la playa y momentos del paseo familiar que realizó, el cual incluyó un viaje en crucero por el Caribe con escala en Saint Thomas.
Desde ese lugar, capturaron una foto para el recuerdo, en la que aparecen sus hijos junto a sus tíos. “Bien dicen que lo bueno dura poco. Maravillosas vacaciones al lado de mi familia hermosa y querida. Como siempre familia; amor puro, sincero y sin límites. Amor verdadero y honesto. Gracias Dios por una más”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación.
Más tarde, el también analista deportivo mostró su faceta más personal: un Zague amoroso con sus hijos y su familia disfrutando de cada momento que pasaron juntos.
Paola Rojas asegura que Zague es un buen papá
En una plática que Paola Rojassostuvo con El Escorpión Dorado para su canal de YouTube, la periodista habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Luis Roberto Alves “Zague”tras la polémica ruptura que vivieron en 2018, destacando que, pese a todo, su exesposo es un buen padre y un gran exmarido.
La pareja se separó en 2018 luego de la filtración de un video íntimo del exfutbolista; sin embargo, la periodista aseguró que, pese a ese episodio, mantienen una relación cercana y basada en el respeto, principalmente por la crianza compartida de sus hijos Leonardo y Paulo.
La periodista señaló que su prioridad al momento de la separación siempre fue proteger a su familia: “En medio de todo el horror pensaba en mis hijos, en no lastimarlos. Zague es un buen tipo, es un buen papá y es un gran exmarido”, señaló.