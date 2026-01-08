Las fotos del inolvidable crucero de Zague y sus hijos, Leonardo y Paulo

Las fotos de las vacaciones familiares de Zague con sus hijos, Leonardo y Paulo

Orgulloso del momento que atraviesa, Zague organizó un viaje especial para despedir el 2025 y recibir el 2026 en familia. En las fotografías que compartió, mostró algunos momentos del paseo que realizó junto a sus hijos, Leonardo y Paulo, fruto de su relación con la periodista Paola Rojas .

Zague junto a su familia (Instagram)

A través de sus redes sociales, compartió las primeras fotografías tomadas en el aeropuerto junto a los jóvenes, imagen en la que se le ve visiblemente emocionado y orgulloso de viajar con ellos. La imagen no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el vínculo cercano que mantiene con sus hijos.

En otra publicación, el exfutbolista mostró un par de fotografías desde la playa y momentos del paseo familiar que realizó, el cual incluyó un viaje en crucero por el Caribe con escala en Saint Thomas.

Zague junto a su familia (Instagram)

Desde ese lugar, capturaron una foto para el recuerdo, en la que aparecen sus hijos junto a sus tíos. “Bien dicen que lo bueno dura poco. Maravillosas vacaciones al lado de mi familia hermosa y querida. Como siempre familia; amor puro, sincero y sin límites. Amor verdadero y honesto. Gracias Dios por una más”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación.