“Soy biomecánica”: Alejandra Guzmán se recupera tras cirugía en las cervicales

Alejandra Guzmán deja la música mientras se recupera de la operación en las cervicales

Hace unas semanas, Alejandra Guzmán confirmó que fue hospitalizada e intervenida en las cervicales una publicación en Instagram que, sin texto aclaratorio, muestra radiografías donde se aprecian las prótesis de titanio colocadas en su columna y cadera.

Las imágenes, difundidas en sus redes sociales con la palabra “Titanio”, muestran la compleja condición física de la intérprete, quien desde hace más de una década enfrenta múltiples cirugías para reparar los daños ocasionados por un procedimiento estético fallido.

La cantante, de 57 años, fue sometida recientemente a una intervención por una hernia, de acuerdo con reportes del programa Ventaneando y permanece bajo vigilancia médica.

El historial médico de Alejandra Guzmán: más de 30 operaciones en años recientes

La más reciente operación de Alejandra Guzmán se suma a más de 30 procedimientos a los que ha sido sometida desde 2009, cuando le inyectaron biopolímeros en los glúteos, sustancia que provocó necrosis, infecciones y una serie de reconstrucciones.

En 2016 recibió dos prótesis de titanio en la cadera, las cuales continúan bajo supervisión para prevenir complicaciones.

En julio pasado, la cantante difundió un comunicado oficial en el que anunció la cancelación de todos sus compromisos artísticos de 2025, incluyendo su gira Brilla Tour, con fechas en México, Colombia y Estados Unidos.

“Por indicaciones médicas y priorizando mi salud, me veo en la obligación de reprogramar los conciertos de 2025 para el año 2026”, expresó la artista, quien también reveló haber sido diagnosticada con hipertensión y sometida a una extracción de líquido sinovial y residuos inflamatorios en sus articulaciones.

La decisión fue recibida con respaldo por parte de sus seguidores, quienes han estado presentes en sus constantes recaídas de salud. En 2007 enfrentó cáncer de mama, en 2018 sufrió una fractura de cadera durante un show, y en 2022 fue hospitalizada a causa de una infección bacteriana. Su historial médico es tan amplio que ella misma ha declarado sentirse “como Robocop”, en alusión a las piezas de titanio que forman parte de su cuerpo.

Con información de Agencia México

