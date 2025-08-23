Luego de preocupar a sus fans por su estado de salud, Alejandra Guzmán se recupera tras una cirugía en las vértebras cervicales, tras lo cual afirmó que ahora es “biomecánica”.
“Soy biomecánica”: Alejandra Guzmán se recupera tras cirugía en las cervicales
Entrevistada por Ventaneando al llegar a su casa en la Ciudad de México, después de acudir a un chequeo médico, la cantante confirmó que se recupera muy bien de la operación.
Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra tras la operación en las cervicales, Alejandra Guzmán habló de su recuperación. “Recuperándome, me operaron de mis cervicales, pero voy muy bien”. La artista mostró optimismo y agradeció que los resultados médicos hayan sido positivos. “Pues todo bien, miren mi lista de medicinas, pero todo bien”, comentó mientras enseñaba la receta que le dio su doctor.
Con su característico sentido del humor, la intérprete de “Eternamente Bella” aseguró que lo más importante es su bienestar. “Gracias a Dios, sí. Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica”, dijo entre risas.
¿Qué tan grave fue la operación de Alejandra Guzmán?
De acuerdo el programa, Alejandra Guzmán puede caminar por sí sola, aunque portando un collarín rígido que le permite mantener estabilidad. Sin embargo, aclaró que todavía no puede retomar ciertas actividades. “Sí, te hago todo. No, no. Todavía no [retomo el ballet], apenas me acaban de operar, pero cuando esté bien ya les avisaré y gracias”, explicó.
Con la cercanía que la caracteriza hacia la prensa y sus fans, correspondió a las muestras de apoyo y cariño en este proceso. “Como siempre. Con amor y respeto todo, ¿no?”, expresó antes de ingresar a su hogar.
Finalmente, ante la duda sobre su esperado regreso a los escenarios, la cantante se limitó a mantener la expectativa. “Y pues que esperen”, concluyó, dejando claro que priorizará su mejoría antes de volver a cantar en vivo.
Alejandra Guzmán deja la música mientras se recupera de la operación en las cervicales
Hace unas semanas, Alejandra Guzmán confirmó que fue hospitalizada e intervenida en las cervicales una publicación en Instagram que, sin texto aclaratorio, muestra radiografías donde se aprecian las prótesis de titanio colocadas en su columna y cadera.
Las imágenes, difundidas en sus redes sociales con la palabra “Titanio”, muestran la compleja condición física de la intérprete, quien desde hace más de una década enfrenta múltiples cirugías para reparar los daños ocasionados por un procedimiento estético fallido.
La cantante, de 57 años, fue sometida recientemente a una intervención por una hernia, de acuerdo con reportes del programa Ventaneando y permanece bajo vigilancia médica.
El historial médico de Alejandra Guzmán: más de 30 operaciones en años recientes
La más reciente operación de Alejandra Guzmán se suma a más de 30 procedimientos a los que ha sido sometida desde 2009, cuando le inyectaron biopolímeros en los glúteos, sustancia que provocó necrosis, infecciones y una serie de reconstrucciones.
En 2016 recibió dos prótesis de titanio en la cadera, las cuales continúan bajo supervisión para prevenir complicaciones.
En julio pasado, la cantante difundió un comunicado oficial en el que anunció la cancelación de todos sus compromisos artísticos de 2025, incluyendo su gira Brilla Tour, con fechas en México, Colombia y Estados Unidos.
“Por indicaciones médicas y priorizando mi salud, me veo en la obligación de reprogramar los conciertos de 2025 para el año 2026”, expresó la artista, quien también reveló haber sido diagnosticada con hipertensión y sometida a una extracción de líquido sinovial y residuos inflamatorios en sus articulaciones.
La decisión fue recibida con respaldo por parte de sus seguidores, quienes han estado presentes en sus constantes recaídas de salud. En 2007 enfrentó cáncer de mama, en 2018 sufrió una fractura de cadera durante un show, y en 2022 fue hospitalizada a causa de una infección bacteriana. Su historial médico es tan amplio que ella misma ha declarado sentirse “como Robocop”, en alusión a las piezas de titanio que forman parte de su cuerpo.
Con información de Agencia México