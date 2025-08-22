Herencia de Silvia Pinal asciende a 200 millones de pesos y así se repartirá

Luego de que trascendiera que Silvia Pinal murió sin dinero, finalmente se aclaró la situación financiera que dejó la primera actriz al momento de su fallecimiento.

Aunque circularon versiones de que no tenía capital, se confirmó que sí contaba con recursos en sus cuentas bancarias, por lo que su herencia asciende a 200 millones de pesos.