Herencia de Silvia Pinal asciende a 200 millones de pesos y así se repartirá

El legado de Silvia Pinal
Silvia Pinal, considerada la última diva de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 28 de noviembre de 2024. Su muerte marcó el final de una era en la cultura y el entretenimiento de México, al dejar no solo un legado artístico inigualable, sino también un patrimonio considerable para sus descendientes.
Con este panorama, la herencia de Silvia Pinal se encuentra en proceso de formalización bajo supervisión judicial y notarial. Lo que es un hecho es que su memoria continúa intacta, tanto en el terreno artístico como en la vida de su extensa familia, quienes hoy se enfrentan a la tarea de preservar la trayectoria y los bienes de una de las figuras más emblemáticas de la industria del entretenimiento del país.
Con información de Agencia México