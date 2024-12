Alejandra Guzmán mandó a hacer un diamante con los restos de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán reveló qué pasará con la casa de Silvia Pinal en el Pedregal

A pesar de que todavía no se ha leído el testamento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán confesó que tienen entendido que la casa del Pedregal se la heredó a ella, información que se confirmará cuando se conozca la última voluntad de la actriz.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (Instagram)

"No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces no sé", dijo sobre la propiedad construida en 1955 por el reconocido arquitecto Manuel Rosen y donde se encuentra la famosa pintura que el pintor Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal.