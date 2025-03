Yadhira Carrillo retoma su carrera, pero se niega a hablar de Juan Collado

Yadhira Carrillo se niega a hablar Juan Collado

“Justo tengo apenas una junta para ver todos esos temas, no tengo en este momento información (…) me la van a dar, vamos a platicar, me van a platicar la historia, todo, entonces cuando tenga información, me va a encantar dárselas”, dijo Carrillo, a pesar de que trascendió que será protagonista del remake de El privilegio de amar.

Juan Collado junto a su esposa Yadhira Carrillo (Agencia México)

Sobre los motivos por los que su ausencia se prolongó por muchos años, Yadhira explicó: “sencillamente me di mi tiempo para hacer mi vida, de casada, los roles de la vida, que cada ser humano tiene que hacer”.

Al preguntarle sobre la reacción de su esposo Juan Collado ante la noticia de su retorno a la vida laboral, la famosa comentó: “Toda mi familia, todos contentos, aplaudiendo felices de que yo pueda regresar a mi vida normal, de lo que yo era hace, repito, 17 años. El trabajar va a ser para mí como renacer, es como el Ave Fénix, ¿sabes?”.



Sin embargo, cuando surgieron las dudas sobre cómo se encuentra el abogado, luego de que un juez ordenara su libertad inmediata en el caso donde era señalado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, la estrella respondió: “No hablo del tema, solamente hablo del tema que tenga que ver con mi trabajo, se los digo desde ahorita para que no hagan preguntas”.