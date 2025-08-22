¿Quién es Lil Nas X, el polémico cantante que fue detenido y hospitalizado por supuesta sobredosis?

Luego de que Lil Nas X fuera arrestado por caminar desnudo por las calles de Los Ángeles y hospitalizado por una supuesta sobredosis —un hecho que generó revuelo en redes sociales y medios internacionales—, muchos se preguntan quién es realmente este polémico pero talentoso rapero que ha revolucionado la industria musical en los últimos años.
Con una carrera marcada por el éxito viral, la provocación y la autenticidad, te contamos quién es Lil Nas X y por qué se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.
Publicidad
¿Quién es Lil Nas X?
Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, nació el 9 de abril de 1999 en Atlanta, Georgia. Es un rapero, cantante y compositor que irrumpió en la escena musical con su sencillo “Old Town Road” de la mano de Billy Ray Cyrus (papá de Miley Cyrus) en 2018. El tema, un innovador country‑rap, se volvió viral gracias al reto “Yeehaw” en TikTok y alcanzó un éxito histórico al mantenerse 19 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100, acumulando récords de streaming.
A raíz de su impacto, firmó con Columbia Records y lanzó el EP 7 en 2019, con canciones que también lograron éxito como “Panini” y “Rodeo”. Su álbum debut, MONTERO (2021), incluyó sencillos top como “Montero (Call Me by Your Name)” e “Industry Baby”, ambos número uno, además del exitoso “That’s What I Want”.
En su corta carrera, ha sido reconocido por su estilo visual queer y su presencia desafiante en redes sociales. Por otro lado, también ha sido galardonado con numerosos premios: incluidos dos Grammy, cinco MTV Video Music Awards y dos Billboard Music Awards, entre otros. Es considerado un símbolo para la comunidad LGBTQ+ y figura influyente en la cultura pop moderna.
Lil Nas X se sincera sobre su lucha personal: “Fueron años bastante difíciles”
Lil Nas X reveló en febrero que los últimos años habían sido para él “bastante difíciles”. A través de un video que fue compartido por una cuenta de fans, el artista declaró: “Estos últimos años fueron bastante difíciles para mí… Estoy llegando a este lugar de sentir confianza en mí mismo y en lo que estoy haciendo, y estoy tratando de asegurarme de poner intención en mi música, en mi visión y en toda la creatividad de todo esto".
Asimismo, señaló que se sentía “inconstante” y abordó el deseo de recuperar propósito en su carrera artística. También destacó la necesidad de reconectarse con una vida más “mundana”, después de haberse visto abrumado por la fama desde una edad temprana, lo que le impidió experimentar momentos simples como caminar por la calle o compartir tiempo a solas.
Lil Nas X es arrestado y hospitalizado por una supuesta sobredosis
Lil Nas X fue arrestado y trasladado al hospital la madrugada del jueves 21 de agosto después de ser encontrado casi desnudo en una calle de Los Ángeles.
Según testimonios y las imágenes que circulan en redes, el artista fue visto caminando solo con ropa interior y botas por Ventura Boulevard alrededor de las 5:50 a.m., incluso se le vio con un cono de tráfico en la cabeza. Testigos afirman que mencionó estar “yendo a una fiesta”, antes de que los agentes llegaran al lugar.
🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.
TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo
De acuerdo con Page Six, durante el arresto, Lil Nas X habría agredido a un oficial, dándole dos golpes en la cara, lo que derivó en su detención por un presunto delito menor de agresión a funcionario público. Posteriormente, fue trasladado al hospital por una posible sobredosis, aunque no se ha confirmado si se trató de una situación de consumo de drogas o una crisis de salud mental. Tras recibir atención, fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles, en Van Nuys.
Previo al incidente, el cantante había borrado todo el contenido de su cuenta de Instagram y subido nuevas publicaciones con estilo visual provocador, lo que avivó la especulación de que tal vez se trataba de una estrategia promocional para nueva música.
Publicidad
Lil Nas X detrás de las controversias y su defensa por la comunidad LGBTQ+
Lil Nas X se ha convertido no solo en un fenómeno musical, sino también en un icono cultural cargado de provocación, visibilidad queer y activismo. Desde su salto a la fama con “Old Town Road” hasta sus más recientes declaraciones, ha marcado su territorio a través de polémicas calculadas que buscan cambiar las reglas del entretenimiento y dar voz a quienes han sido marginados.
"Old Town Road” y el white-washing del country
Cuando su hit country‑rap fue eliminado de la lista de música country por no ser "lo suficientemente country". El cantante denunció la decisión como excluyente: “Creo que cuando intentas algo nuevo, siempre vas a recibir mala recepción". La controversia se convirtió en una plataforma para abrir el debate sobre el racismo y la inflexibilidad de los géneros musicales.
Activismo y defensa de la comunidad LGBTQ+
Al revelarse como gay en 2019 (en medio del furor por “Old Town Road”), se convirtió en uno de los pocos artistas negros y abiertamente queer en el mundo del rap. Su aparición en “Industry Baby” remitió a una confrontación directa con homofobia y estereotipos de género.
Las demanda por los “Satan Shoes”
En 2021, Nike emprendió acciones legales contra MSCHF, un colectivo artístico de Brooklyn que, junto al rapero Lil Nas X, modificó uno de sus diseños sin autorización. El resultado fueron unos tenis personalizados con temática satánica y una gota de sangre humana en su interior. La polémica generada por esta provocadora edición llevó a la firma deportiva a presentar una demanda.
“Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamamientos a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto”, afirmó la empresa.
Frente a la polémica, Lil Nas X respondió: “Hacemos que la gente deje de dictar quiénes deben ser".
Would you dare to wear these bloody shoes? 🩸⁰ ⁰Lil Nas X’s controversial Satan Shoes made waves in the sneaker world—featuring 666 pairs, a bronze pentagram, and a drop of human blood in the sole. Designed in collaboration with MSCHF, these modified Nike Air Max 97s sparked a… pic.twitter.com/lnlo4rLbnJ
Tras no haber recibido ninguna nominación en los BET Awards en 2022, el cantante respondió con el tema “Late to da Party (F*ck BET)”, acompañado de una portada atrevida y sátira. La reacción fue visceral, pero Lil Nas X lo interpretó como un reflejo de la homofobia persistente dentro de la industria musical.
“Industry Baby” como acto político y simbólico
En el video, Lil aparece desnudo en una cárcel mientras escapa junto a Jack Harlow. Parte de las ganancias de este tema se destinaron a la organización The Bail Project, con la misión de abolir la fianza en efectivo, una carga desproporcionada para comunidades negras y LGBTQ.