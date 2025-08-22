¿Quién es Lil Nas X, el polémico cantante que fue detenido y hospitalizado por supuesta sobredosis?

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, nació el 9 de abril de 1999 en Atlanta, Georgia. Es un rapero, cantante y compositor que irrumpió en la escena musical con su sencillo “Old Town Road” de la mano de Billy Ray Cyrus (papá de Miley Cyrus) en 2018. El tema, un innovador country‑rap, se volvió viral gracias al reto “Yeehaw” en TikTok y alcanzó un éxito histórico al mantenerse 19 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100, acumulando récords de streaming.

Billy Ray Cyrus y Lil Nas X. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Stagecoach)

A raíz de su impacto, firmó con Columbia Records y lanzó el EP 7 en 2019, con canciones que también lograron éxito como “Panini” y “Rodeo”. Su álbum debut, MONTERO (2021), incluyó sencillos top como “Montero (Call Me by Your Name)” e “Industry Baby”, ambos número uno, además del exitoso “That’s What I Want”.

En su corta carrera, ha sido reconocido por su estilo visual queer y su presencia desafiante en redes sociales. Por otro lado, también ha sido galardonado con numerosos premios: incluidos dos Grammy, cinco MTV Video Music Awards y dos Billboard Music Awards, entre otros. Es considerado un símbolo para la comunidad LGBTQ+ y figura influyente en la cultura pop moderna.

Lil Nas X (Aliah Anderson/Getty Images)

Lil Nas X se sincera sobre su lucha personal: “Fueron años bastante difíciles”

Lil Nas X reveló en febrero que los últimos años habían sido para él “bastante difíciles”. A través de un video que fue compartido por una cuenta de fans, el artista declaró: “Estos últimos años fueron bastante difíciles para mí… Estoy llegando a este lugar de sentir confianza en mí mismo y en lo que estoy haciendo, y estoy tratando de asegurarme de poner intención en mi música, en mi visión y en toda la creatividad de todo esto".

Lil Nas X shares an update about the past few years, new music & what’s coming VERY SOON 😳 pic.twitter.com/V8bsbmtQCD — phalcon (@__phalcon) August 22, 2025

Asimismo, señaló que se sentía “inconstante” y abordó el deseo de recuperar propósito en su carrera artística. También destacó la necesidad de reconectarse con una vida más “mundana”, después de haberse visto abrumado por la fama desde una edad temprana, lo que le impidió experimentar momentos simples como caminar por la calle o compartir tiempo a solas.

Lil Nas X es arrestado y hospitalizado por una supuesta sobredosis

Lil Nas X fue arrestado y trasladado al hospital la madrugada del jueves 21 de agosto después de ser encontrado casi desnudo en una calle de Los Ángeles.

Según testimonios y las imágenes que circulan en redes, el artista fue visto caminando solo con ropa interior y botas por Ventura Boulevard alrededor de las 5:50 a.m., incluso se le vio con un cono de tráfico en la cabeza. Testigos afirman que mencionó estar “yendo a una fiesta”, antes de que los agentes llegaran al lugar.

🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.



TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025

De acuerdo con Page Six, durante el arresto, Lil Nas X habría agredido a un oficial, dándole dos golpes en la cara, lo que derivó en su detención por un presunto delito menor de agresión a funcionario público. Posteriormente, fue trasladado al hospital por una posible sobredosis, aunque no se ha confirmado si se trató de una situación de consumo de drogas o una crisis de salud mental. Tras recibir atención, fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles, en Van Nuys.

Previo al incidente, el cantante había borrado todo el contenido de su cuenta de Instagram y subido nuevas publicaciones con estilo visual provocador, lo que avivó la especulación de que tal vez se trataba de una estrategia promocional para nueva música.