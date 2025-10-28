Ella es Alba Baptista, todo sobre la esposa de Chris Evans que se acaba de convertir en mamá

Alba Baptista la actriz portuguesa que conquistó a Chris Evans

Nacida en Lisboa, Portugal, Alba es una actriz y modelo nacida en 1997, lo que la hace 16 años menor que Chris Evans.

Además de ser portuguesa, Baptista también es de ascendencia brasileña ya que su papá nació en Rio de Janeiro.

Su carrera como actriz comenzó en su país natal, Portugal, cuando participó en el cortometraje Amanhã é um Novo Dia (Mañana es un Nuevo Día) a los 15 años.

En 2014 su actuación en el corto Miami la hizo ganadora al premio a Mejor Actriz en el Círculo de Críticos de Dublín, ese mismo año tuvo su primera actuación en televisión en la telenovela portuguesa Jardins Proibidos.

Alba Baptista es una actriz portuguesa. (Getty Images)

Alba saltó al mundo internacional cuando ganó el papel protagónico en la serie de Netflix, La monja guerrera, que se estrenó en 2020 y que trata de una joven de 19 años llamada Ava Silva que regresa de la muerte con un halo en su espalda y descubre que se ha convertido en parte de una antigua orden de monjas que lucha contra demonios.

Alba Baptista saltó a la fama con la serie La monja guerrera. (Getty Images)

¿Cómo es Alba Baptista?

Gracias a su Instagram, sabemos que Alba Baptista es una gran fanática de la fotografía, por lo que ha dedicado varias publicaciones a las fotos que toma, las cuales se caracterizan por ser muy estéticas y artísticas, mostrando obras de arte, construcciones, autorretratos y a sus seres queridos.

Alba Baptista también es una gran fanática de la naturaleza y acostumbra a visitar playas, montañas, bosques y todo tipo de paisajes, para caminar y relajarse.

Al igual que Chris Evans, Alba también es filántropa e incluso viajó a Cambodia en 2017 a dar clases a niños pequeños.