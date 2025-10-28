Chris Evans se acaba de convertir en papá, después de años de ser considerado el soltero más codiciado de Hollywood. Esto terminó cuando Alba Baptista, su actual esposa, robó su corazón; pero ¿quién es Alba, la mujer que conquistó a Chris Evans tras años de soltería?
Ella es Alba Baptista, todo sobre la esposa de Chris Evans que se acaba de convertir en mamá
Alba Baptista la actriz portuguesa que conquistó a Chris Evans
Nacida en Lisboa, Portugal, Alba es una actriz y modelo nacida en 1997, lo que la hace 16 años menor que Chris Evans.
Además de ser portuguesa, Baptista también es de ascendencia brasileña ya que su papá nació en Rio de Janeiro.
Su carrera como actriz comenzó en su país natal, Portugal, cuando participó en el cortometraje Amanhã é um Novo Dia (Mañana es un Nuevo Día) a los 15 años.
En 2014 su actuación en el corto Miami la hizo ganadora al premio a Mejor Actriz en el Círculo de Críticos de Dublín, ese mismo año tuvo su primera actuación en televisión en la telenovela portuguesa Jardins Proibidos.
Alba saltó al mundo internacional cuando ganó el papel protagónico en la serie de Netflix, La monja guerrera, que se estrenó en 2020 y que trata de una joven de 19 años llamada Ava Silva que regresa de la muerte con un halo en su espalda y descubre que se ha convertido en parte de una antigua orden de monjas que lucha contra demonios.
¿Cómo es Alba Baptista?
Gracias a su Instagram, sabemos que Alba Baptista es una gran fanática de la fotografía, por lo que ha dedicado varias publicaciones a las fotos que toma, las cuales se caracterizan por ser muy estéticas y artísticas, mostrando obras de arte, construcciones, autorretratos y a sus seres queridos.
Alba Baptista también es una gran fanática de la naturaleza y acostumbra a visitar playas, montañas, bosques y todo tipo de paisajes, para caminar y relajarse.
Al igual que Chris Evans, Alba también es filántropa e incluso viajó a Cambodia en 2017 a dar clases a niños pequeños.
La relación entre Chris Evans y Alba Baptista
En 2021 comenzaron los rumores de una posible relación entre Chris Evans y Alba Baptista ya que la actriz comenzó a seguirlo en Instagram, donde también empezaron a compartir likes. Para este momento, Alba tenía 24 años y Chris Evans 40.
Gracias a la publicación de la revista People en noviembre de 2022, los rumores aumentaron ya que se decía que una fuente cercana a la pareja había declarado que Chris Evans era muy feliz al lado de Alba desde que comenzaron una relación en 2021.
Un mes después, en diciembre de 2022, Chris Evans publicó un video en sus stories donde él y Alba aparecían haciendo bromas, lo cual confirmó su relación de una manera informal ya que ninguno declaró oficialmente que fueran novios.
En febrero de 2023 su relación finalmente se confirmó cuando Chris Evans compartió fotografías de la pareja como publicación de celebración por San Valentín.
En septiembre del mismo año, Chris Evans y Alba Baptista se casaron en una ceremonia íntima y privada en la casa de Chris ubicada en Massachussets.
Tuvieron una segunda boda en Portugal, donde festejaron su matrimonio con la familia y amigos europeos de Alba.
Actualmente llevan dos años casados y acaban de recibir a su primer hijo este 28 de octubre. Han logrado mantener su relación privada, aunque han asistido a eventos como alfombras rojas juntos.
Sin duda, Alba Baptista logró conquistar el corazón de Chris Evans, ya que comparten los mismos valores y buscan el mismo estilo de vida tranquilo e íntimo a pesar de ser celebridades. Ambos lucen muy felices y se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood.