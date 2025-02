¿Qué pasará con la Palma de Oro de Silvia Pinal? Esto se sabe

Aclaran qué pasará con la Palma de Oro de Silvia Pinal

Ante este escenario, Luis Enrique Guzmán , hijo de la matriarca de la dinastía Pinal, ofreció una entrevista al programa Venga la Alegría donde aclaró dónde se encuentra tan importante premio.

Silvia Pinal (Getty Images)

“Ahí está, está en una vitrina especial en un lugar en donde mi mamá siempre la quiso tener, y pues ahorita la tenemos ahí, y la vamos a conservar bajo llave y con seguridad, como debe de ser, para que ella la tenga donde siempre quiso, y que ella pueda descansar tranquilamente, pues con Viri y con Merilú, que la están esperando ahí en la cripta”.

Al respecto de la duda sobre dónde se encuentra la copia del filme Viridiana, que Silvia Pinal conservó y rescató de la censura en España, dado que durante el régimen de Franco no solo se limitó su proyección, sino que también se propuso deshacerse de todas las copias del proyecto, Luis Enrique comentó: “Ay, no sabemos, mi mamá tiene por ahí dos, tres, celulosas, pero ‘Viridiana’ no creo”.