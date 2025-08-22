Hombres de distintas épocas y ubicaciones geográficas se han hecho la misma pregunta cada verano y, este año, Cruz y Romeo protagonizan esta otra “batalla” de los Beckham: ¿Speedo o shorts son la mejor opción como traje de baño para los hombres?
Cruz y Romeo protagonizan la otra ‘batalla’ de los Beckham: Speedo vs. shorts
¿Speedo o shorts?: Cruz y Romeo protagonizan otra 'batalla' de los Beckham
Esta semana, los paparazzi se dieron vuelo fotografiando a la familia Beckham mientras vacacionan a bordo de su yate y se alejan un poco de la tensión que reina entre ellos y el matrimonio formado por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.
Te puede interesar:
Las imágenes captadas muestran a los Beckham en plan totalmente relajado, pero destacó por sobre todas las cosas el hecho de que Cruz Beckham es partidario de los trajes de baño tipo Speedo, ya que fue visto con dos versiones de esta prenda: uno blanco de Prada y uno azul rey, con el que fue fotografiado en una situación bastante “juguetona” junto a su novia Jackie Apostel.
Por otra parte, Romeo Beckham se ha dejado ver en un plan más conservador, ya que en estas vacaciones de verano se ha asoleado y disfrutado del mar en trajes de baño tipo short o bermuda.
Cruz Beckham en Speedo: las fotos que se volvieron virales
Cruz Beckham, quien actualmente tiene 20 años, presumió su esbelta figura sin ningún pudor y podríamos decir que hasta disfrutó ser “capturado” por la lente de los paparazzi, el miércoles 20 de agosto, mientras la familia surcaba las aguas de la costa amalfitana en Italia.
Cruz Beckham rocked a speedo and got flirty with his girlfriend, Jackie Apostel, during a trip on the family yacht in Italy.https://t.co/Ns0Vc2cj2q— Entertainment Tonight (@etnow) August 21, 2025
Y es que, al viralizarse las imágenes del Speedo azul (y la interacción que Cruz tuvo con su novia Jackie), el menor de los varones Beckham incluso compartió una de las fotos en la sección de Historias de su cuenta de Instagram.
Además, días antes, el aspirante a músico replicó el look que usó su papá, Sir David Beckham, durante el verano de 2024, al llevar un Speedo blanco de Prada con el que el ex futbolista fue captado tomando el sol.
Romeo Beckham prefiere los trajes de baño largos
En esta peculiar “batalla” de estilos, Romeo Beckham es quien ha optado por la opción más conservadora.
El modelo y ex futbolista de 22 años se ha dejado ver en bermudas (con todo y ropa interior debajo de éstas) mientras la familia Beckham navega por aguas más tranquilas a bordo de su yate.
En fotos del verano de 2024 que aparecen en su cuenta de Instagram, Romeo aparece de nueva cuenta con un traje de baño largo, lo que nos hace pensar que no importan las probablemente más arriesgadas decisiones que toman su papá y su hermano menor, él prefiere no enseñar de más.
Trajes de baño para hombre: ¿Speedo o shorts? Ésa es la cuestión
Distintos medios especializados en moda han puesto sobre la mesa la cuestión sobre si los Speedos o bikinis son una prenda adecuada o no para los hombres. Se trata de un tema que se ha puesto a debate desde que este revelador traje de baño fue inventado y popularizado —principalmente— en Europa.
Tienes que leerla:
Los hombres estadounidenses se han mostrado, de manera generalizada, reacios a usar esta prenda debido a que, por el diseño de su silueta, deja muy poco a la imaginación y por el contrario resalta la anatomía masculina y las horas pasadas en el gimnasio (o los kilos de sobrepeso) sin ningún margen de error. En México, a veces todo depende de la playa a la que nos dirijamos a tomar el sol.