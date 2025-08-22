Cruz y Romeo protagonizan la otra ‘batalla’ de los Beckham: Speedo vs. shorts

Cruz Beckham en Speedo: las fotos que se volvieron virales

Cruz Beckham, quien actualmente tiene 20 años, presumió su esbelta figura sin ningún pudor y podríamos decir que hasta disfrutó ser “capturado” por la lente de los paparazzi, el miércoles 20 de agosto, mientras la familia surcaba las aguas de la costa amalfitana en Italia.

Cruz Beckham rocked a speedo and got flirty with his girlfriend, Jackie Apostel, during a trip on the family yacht in Italy.https://t.co/Ns0Vc2cj2q — Entertainment Tonight (@etnow) August 21, 2025

Y es que, al viralizarse las imágenes del Speedo azul (y la interacción que Cruz tuvo con su novia Jackie), el menor de los varones Beckham incluso compartió una de las fotos en la sección de Historias de su cuenta de Instagram.

Cruz Beckham y uno de sus Speedos (Instagram / Cruz Beckham)

Además, días antes, el aspirante a músico replicó el look que usó su papá, Sir David Beckham, durante el verano de 2024, al llevar un Speedo blanco de Prada con el que el ex futbolista fue captado tomando el sol.

Romeo Beckham prefiere los trajes de baño largos

En esta peculiar “batalla” de estilos, Romeo Beckham es quien ha optado por la opción más conservadora.

El modelo y ex futbolista de 22 años se ha dejado ver en bermudas (con todo y ropa interior debajo de éstas) mientras la familia Beckham navega por aguas más tranquilas a bordo de su yate.

Romeo Beckham prefiere los shorts y bermudas como trajes de baño (Instagram / Romeo Beckham)

En fotos del verano de 2024 que aparecen en su cuenta de Instagram, Romeo aparece de nueva cuenta con un traje de baño largo, lo que nos hace pensar que no importan las probablemente más arriesgadas decisiones que toman su papá y su hermano menor, él prefiere no enseñar de más.