Moda

Los hombres con mejor estilo: ellos están trazando la ruta de la moda masculina

Los íconos de moda masculina que siempre marcan tendencia y debes tener en tu radar.
jue 21 agosto 2025 03:38 PM
hombres con más estilo.jpg
El estilo masculino en su máxima expresión.

Cada vez son más los artistas que demuestran que vestir bien no depende de seguir tendencias o acumular experiencia, sino de tener buen gusto, tomar riesgos y atreverse a romper moldes, incluso si no todos lo entienden.

Estos hombres se han convertido en referentes de estilo gracias a su capacidad para combinar elegancia, personalidad y modernidad en cada aparición.

Jacob Elordi

El nuevo aire del lujo discreto. Favorito de firmas como Valentino, Saint Laurent o Burberry, domina el relaxed tailoring style, los accesorios statement y la mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo. Combina siluetas masculinas y femeninas con blusas de seda, bolsas icónicos y sneakers. Su amor por los bolsos de diseñador es ya un sello personal.

Bottega Veneta Summer 25 Show
Amamos a Jacob Elordi y sus opciones arriesgadas de outfit.

Pedro Pascal

Con su carisma natural, Pascal ha reinventado el estilo maduro con toques inesperados: trajes fluidos, camisas de seda y combinaciones de colores y texturas que rompen códigos tradicionales. En 2025, su estilo se consolida como uno de los más comentados por su autenticidad y capacidad de equilibrar elegancia clásica con un twist moderno.

pedro pascal.jpg
El estilo cool y maduro que todos quieren copiar.

Joe Jonas

Un verdadero ícono contemporáneo. El cantante combina un estilo moderno y casual, cuidando siempre los detalles. Cada look suyo, ya sea streetstyle o de red carpet es un fashion turn bien calculado.

joe jonas.jpg
El fit ideal si eres adicto al estilo.

Jonathan Bailey

El galán británico de Bridgerton y Wicked equilibra elegancia y novedad con looks que van desde trajes clásicos impecables hasta apuestas más risky como camisas metalizadas o zapatos de color. Su estilo sofisticado lo convierte en un verdadero referente de moda masculina.

jonathan bailey.jpg
Sofisticación británica con un toque arriesgado.

Diego Luna

Sencillez con personalidad. Uno de los mexicanos con más estilo. Luna apuesta por looks relajados como sacos con jeans o trajes con t-shirts y sneakers. Un estilo aparentemente casual, pero con detalles precisos que lo hacen único.

Star Wars Celebration Japan Day 2
Diego Luna apuesta por prendas relajadas y cool.

Harry Styles

Si hay alguien que rompe con los géneros es Harry Styles. Desde prendas de sastrería con transparencias hasta faldas y vestidos, Styles desafía las reglas y convierte cada aparición en un fashion statement.

harry styles.jpg
El statement más atrevido de la moda masculina.

David Beckham

De excéntrico futbolista a gentleman inglés. Beckham ha sabido evolucionar su estilo sin perder su esencia. Pasó del streetwear de los 2000 a un clóset sofisticado que sigue marcando tendencia.

The Championships, Wimbledon 2025 – Day 1
David Beckham apuesta por siluetas más classy.

Timothée Chalamet

Estilo juvenil, vanguardista y con tradición europea. Chalamet ha roto esquemas en red carpets con estilismos que combinan frescura y experimentación. Su estilo es tan único como inconfundible.

31st Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals
Timothèe Chalamet es una de las celebs mejor vestidas.

Manu Ríos

El más joven de la lista y una de las promesas más fuertes en moda masculina. Sabe combinar prendas clásicas con elementos más arriesgados, logrando un estilo atemporal pero actual.

manu ríos.jpg
Un estilo clásico y arriesgado.

Tom Cruise

La prueba de que el estilo no tiene edad. Cruise mantiene un aire juvenil y elegante, dominando el arte de verse impecable incluso con looks simples como jeans y camiseta.

tom cruise.jpg
Elegancia con ese aire fresco.

Shawn Mendes

Fiel a su esencia, Shawn equilibra comodidad y sofisticación. Desde chalecos con vaqueros rectos hasta básicos en blanco y negro, cada look suyo es la definición de effortless cool.

shawn mendes.jpg
Comodidad y estilo.
LOOKS MONOCROMÁTICOS.jpg
