Los hombres con mejor estilo: ellos están trazando la ruta de la moda masculina

Cada vez son más los artistas que demuestran que vestir bien no depende de seguir tendencias o acumular experiencia, sino de tener buen gusto, tomar riesgos y atreverse a romper moldes, incluso si no todos lo entienden.
El nuevo aire del lujo discreto. Favorito de firmas como Valentino, Saint Laurent o Burberry, domina el relaxed tailoring style, los accesorios statement y la mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo. Combina siluetas masculinas y femeninas con blusas de seda, bolsas icónicos y sneakers. Su amor por los bolsos de diseñador es ya un sello personal.
Pedro Pascal
Con su carisma natural, Pascal ha reinventado el estilo maduro con toques inesperados: trajes fluidos, camisas de seda y combinaciones de colores y texturas que rompen códigos tradicionales. En 2025, su estilo se consolida como uno de los más comentados por su autenticidad y capacidad de equilibrar elegancia clásica con un twist moderno.
Joe Jonas
Un verdadero ícono contemporáneo. El cantante combina un estilo moderno y casual, cuidando siempre los detalles. Cada look suyo, ya sea streetstyle o de red carpet es un fashion turn bien calculado.
Jonathan Bailey
El galán británico de Bridgerton y Wickedequilibra elegancia y novedad con looks que van desde trajes clásicos impecables hasta apuestas más risky como camisas metalizadas o zapatos de color. Su estilo sofisticado lo convierte en un verdadero referente de moda masculina.
Diego Luna
Sencillez con personalidad. Uno de los mexicanos con más estilo. Luna apuesta por looks relajados como sacos con jeans o trajes con t-shirts y sneakers. Un estilo aparentemente casual, pero con detalles precisos que lo hacen único.
Harry Styles
Si hay alguien que rompe con los géneros es Harry Styles. Desde prendas de sastrería con transparencias hasta faldas y vestidos, Styles desafía las reglas y convierte cada aparición en un fashion statement.
David Beckham
De excéntrico futbolista a gentleman inglés. Beckhamha sabido evolucionar su estilo sin perder su esencia. Pasó del streetwear de los 2000 a un clóset sofisticado que sigue marcando tendencia.
Timothée Chalamet
Estilo juvenil, vanguardista y con tradición europea. Chalamet ha roto esquemas en red carpets con estilismos que combinan frescura y experimentación. Su estilo es tan único como inconfundible.
Manu Ríos
El más joven de la lista y una de las promesas más fuertes en moda masculina. Sabe combinar prendas clásicas con elementos más arriesgados, logrando un estilo atemporal pero actual.
Tom Cruise
La prueba de que el estilo no tiene edad. Cruise mantiene un aire juvenil y elegante, dominando el arte de verse impecable incluso con looks simples como jeans y camiseta.
Shawn Mendes
Fiel a su esencia, Shawnequilibra comodidad y sofisticación. Desde chalecos con vaqueros rectos hasta básicos en blanco y negro, cada look suyo es la definición de effortless cool.