Los hombres con mejor estilo: ellos están trazando la ruta de la moda masculina

Jacob Elordi

El nuevo aire del lujo discreto. Favorito de firmas como Valentino, Saint Laurent o Burberry, domina el relaxed tailoring style, los accesorios statement y la mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo. Combina siluetas masculinas y femeninas con blusas de seda, bolsas icónicos y sneakers. Su amor por los bolsos de diseñador es ya un sello personal.

Amamos a Jacob Elordi y sus opciones arriesgadas de outfit. (Claudio Lavenia/Getty Images for Bottega Veneta)

Pedro Pascal

Con su carisma natural, Pascal ha reinventado el estilo maduro con toques inesperados: trajes fluidos, camisas de seda y combinaciones de colores y texturas que rompen códigos tradicionales. En 2025, su estilo se consolida como uno de los más comentados por su autenticidad y capacidad de equilibrar elegancia clásica con un twist moderno.

El estilo cool y maduro que todos quieren copiar. (Vía Instagram (@pascalispunk))

Joe Jonas

Un verdadero ícono contemporáneo. El cantante combina un estilo moderno y casual, cuidando siempre los detalles. Cada look suyo, ya sea streetstyle o de red carpet es un fashion turn bien calculado.

El fit ideal si eres adicto al estilo. (Vía Instagram (@joejonas))

Jonathan Bailey

El galán británico de Bridgerton y Wicked equilibra elegancia y novedad con looks que van desde trajes clásicos impecables hasta apuestas más risky como camisas metalizadas o zapatos de color. Su estilo sofisticado lo convierte en un verdadero referente de moda masculina.

Sofisticación británica con un toque arriesgado. (Vía Instagram (@jbayleaf))

Diego Luna

Sencillez con personalidad. Uno de los mexicanos con más estilo. Luna apuesta por looks relajados como sacos con jeans o trajes con t-shirts y sneakers. Un estilo aparentemente casual, pero con detalles precisos que lo hacen único.