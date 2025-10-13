¿Quiénes son Dexter y Duke Keaton, los hijos adoptivos de Diane Keaton?

¿Quiénes son los hijos adoptivos de Diane Keaton?

Más allá de su reconocida carrera en Hollywood, Diane Keaton (fallecida el pasado 11 de octubre a los 79 años) tuvo un lado poco conocido por el público: se convirtió en mamá por adopción de Dexter Keaton y Duke Keaton.

Dexter Keaton, la hija de Diane Keaton

Dexter Keaton nació el 15 de diciembre de 1995 y fue adoptada por Diane en 1996. A lo largo de su vida, ha mantenido una presencia bastante discreta frente a las cámaras. En junio de 2019 comenzó una relación con Jordan White y en junio de 2021, la pareja se casó. En cuanto a su formación académica, según su perfil de LinkedIn, obtuvo un título de técnico en veterinaria en Carrington College California‑Pomona.

Dexter y Duke Keaton junto a su mamá Diane Keaton. (Sonia Moskowitz/Getty Images)

Duke Keaton, hijo de Diane Keaton

Por su parte, Duke Keaton nació el 8 de febrero de 2000 y fue adoptado por Diane en 2001. Desde pequeño, Duke demostró interés por la fotografía y, al igual que su hermana, ha preferido mantener un perfil bajo en los medios, sin embargo, Diane solía compartir imágenes de momentos íntimos con él a través de sus redes sociales.

En 2004, tan solo cuatro años después de que Duke se uniera a la familia, Keaton habló abiertamente sobre la maternidad con la revista Life : "Lo sorprendente es que ahora me preocupo de otra manera. Antes de tener hijos, si me preocupaba, era solo por mí misma, pero eso es todo lo que uno hace como papá. Es la regla número uno en la crianza: preocuparse en secreto sin que los niños sepan que uno está preocupado", señaló.

Diane Keaton y su hijo Duke (Kevork Djansezian/Getty Images)

La faceta más íntima de Diane Keaton: la maternidad lejos de Hollywood

Diane Keaton habló previamente sobre su decisión de convertirse en mamá y en una entrevista para Ladies' Home Journal en 2008 confesó: "No pensé que algún día estaría preparada para ser madre". Luego agregó: "La maternidad no era un impulso que no pudiera resistir, era más bien una idea que había estado rondando en mi mente durante mucho tiempo. Así que me lancé".

En cuanto a la experiencia de criar a sus hijos en Hollywood, Duke y Dexter han mantenido un perfil bajo y se han mantenido al margen de la industria del entretenimiento, algo que Keaton valoraba: "No les interesa lo que hago, lo cual considero muy sano. Llevamos una vida relativamente normal", declaró a People en 2007.