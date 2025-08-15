Amiga de Nicola Peltz confirma que hay conflicto con los Beckham: "Son tóxicos"

Una voz clave en el conflicto fue Rebecca Faria, amiga cercana de Nicola, quien en redes sociales acusó a los Beckham de ser “tóxicos” y de difundir información falsa para perjudicar a Nicola públicamente.
Una de las voces que recientemente avivó la controversia fue Rebecca Faria, amiga cercana de Nicola Peltz. En la sección de comentarios de una foto en Instagram, donde aparecen ella, Nicola y Brooklyn, Rebecca respondió a un seguidor que mencionó a la familia Beckham, a quienes describió como “tóxicos”.
"Me encanta ver a gente que pasa años en terapia por vínculos familiares tóxicos venir aquí y juzgar a alguien que realmente tuvo las agallas de irse", escribió sobre los comentarios negativos acerca de la disputa de Brooklyn con sus papás Victoria Beckham y David Beckham.
“Todos han estado besándole el trasero a los Beckham desde siempre, y Nicola fue la primera en defender sus valores, ya que no le importaba en absoluto su fama ni su dinero”, continuó Faria.
“En el momento en que no pudieron controlarlo todo, lo perdieron todo y empezaron a difundir publicidad falsa para hacerla quedar mal ante el público”, señaló Rebbeca, quien es influencer.
Asimismo, destacó que, tras años de amistad con Nicola, puede asegurar que ella es una persona "genuina, humilde y se niega a vivir en un mundo falso", según escribió la amiga de Peltz. “Así que si no conoces la VERDADERA historia, no vengas aquí a decir tonterías”, añadió en su mensaje.
Al final de su mensaje, Rebecca Faria describió a Brooklyn Beckham como “un hombre adulto que puede defenderse perfectamente”. Además, aseguró que el hijo mayor de los Beckham “se fue porque conoce exactamente el entorno en el que creció”.
La verdad detrás del distanciamiento entre los Beckham, Brooklyn y Nicola Peltz
Según reportes de Page Six, después de que Brooklyn y Nicola Peltz se casaron en abril de 2022, ya se hablaba de desencuentros: desde la elección del vestido de novia, inicialmente se dijo que sería de la firma de Victoria Beckham, pero luego se afirmó que su atelier no pudo completarlo, hasta conflictos durante el primer baile, que, supuestamente, habría dejado a Nicola en lágrimas.
Los desencuentros continuaron: la pareja no asistió a eventos importantes como la fiesta de cumpleaños de Victoria ni en Paris Fashion Week, tampoco fueron a la fiesta de cumpleaños 50 de David Beckham. Por otro lado, se reporta que Brooklyn y Nicola han dejado de seguir a los miembros de los Beckham en Instagram, y él pidió que “dejen de hablar” de ellos si no vienen en son conciliador.
Otro de los miembros de la familia que se lanzó contra la pareja fue Cruz Beckham, hermano de Brooklyn. A través de Instagram, el hijo del ex futbolista le dedicó a Brooklyn y a Nicola expresiones como “You’re a fraud”, “Ur dead to me” y “Stockholm syndrome”, lo que evidenció el nivel de distanciamiento entre la familia.
También su hermano Romeo participó en intercambios aparentemente cargados de tensión, como comentarios en publicaciones que involucraban a la pareja y sus amistades.
Cabe destacar que, fuentes cercanas a la familia revelaron recientemente a TMZ que las tensiones entre la pareja y David y Victoria Beckham “siguen siendo altas, sin contacto ni intentos de reconciliación”.
Además, la fuente aseguró que “algunos familiares están decepcionados y frustrados porque los padres de Brooklyn no han actuado como adultos ni han hecho ningún esfuerzo de buena fe para arreglar las cosas con su hijo”.