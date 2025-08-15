Amiga de Nicola Peltz confirma que hay conflicto con los Beckham: "Son tóxicos"

Amiga de Nicola Peltz confirma conflicto con los Beckham a quienes tacha de 'tóxicos'

Con el paso de los meses, han surgido nuevos detalles sobre la supuesta tensión entre la familia Beckham y la pareja formada por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Aunque ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones públicas al respecto, personas cercanas sí han comenzado a hablar.

Una de las voces que recientemente avivó la controversia fue Rebecca Faria, amiga cercana de Nicola Peltz. En la sección de comentarios de una foto en Instagram, donde aparecen ella, Nicola y Brooklyn, Rebecca respondió a un seguidor que mencionó a la familia Beckham, a quienes describió como “tóxicos”.

"Me encanta ver a gente que pasa años en terapia por vínculos familiares tóxicos venir aquí y juzgar a alguien que realmente tuvo las agallas de irse", escribió sobre los comentarios negativos acerca de la disputa de Brooklyn con sus papás Victoria Beckham y David Beckham.

“Todos han estado besándole el trasero a los Beckham desde siempre, y Nicola fue la primera en defender sus valores, ya que no le importaba en absoluto su fama ni su dinero”, continuó Faria.

“En el momento en que no pudieron controlarlo todo, lo perdieron todo y empezaron a difundir publicidad falsa para hacerla quedar mal ante el público”, señaló Rebbeca, quien es influencer.

Asimismo, destacó que, tras años de amistad con Nicola, puede asegurar que ella es una persona "genuina, humilde y se niega a vivir en un mundo falso", según escribió la amiga de Peltz. “Así que si no conoces la VERDADERA historia, no vengas aquí a decir tonterías”, añadió en su mensaje.

Amiga de Nicola Peltz llama "tóxica" a la familia Beckham. (Instagram)

Al final de su mensaje, Rebecca Faria describió a Brooklyn Beckham como “un hombre adulto que puede defenderse perfectamente”. Además, aseguró que el hijo mayor de los Beckham “se fue porque conoce exactamente el entorno en el que creció”.