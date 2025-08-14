Jacklyn “Jackie” Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, falleció este jueves a los 78 años en su hogar en Miami, Florida.
La noticia fue confirmada por la Bezos Family Foundation, que emitió un comunicado resaltando su legado de fortaleza, generosidad y compromiso con la educación.
Muere Jackie Bezos, mamá de Jeff Bezos, a los 78 años
Jacklyn Gise nació el 29 de diciembre de 1946 en Bernalillo, Nuevo México. Hija de Lawrence Preston Gise, ingeniero en Sandia National Laboratories, y de Mattie Louise Strait Gise, quedó embarazada a los 16 años de Ted Jorgensen, con quien contrajo matrimonio en Ciudad Juárez, México, y posteriormente en Estados Unidos.
El 12 de enero de 1964 dio a luz a Jeffrey Preston Jorgensen, quien más tarde sería conocido como Jeff Bezos. El matrimonio terminó en 1965, cuando Jeff tenía 17 meses. Jacklyn asumió sola la crianza de su hijo, trabajando como secretaria mientras asistía a clases nocturnas, llevándolo con ella.
En 1968 conoció a Miguel Bezos, un refugiado cubano llegado a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan. Ese mismo año se casaron y Mike adoptó legalmente a Jeff, quien tomó su apellido. Tuvieron dos hijos más: Christina y Mark Bezos. La familia vivió en Houston, Texas, y después en Miami, Florida.
En 1995, Jacklyn y Miguel invirtieron 245,573 dólares en el proyecto de su hijo: Amazon.com. Esta inversión inicial les dio una participación del 6% en la empresa, que luego se convirtió en una de las más valiosas del mundo. Jacklyn también fue cofundadora y presidenta de la Bezos Family Foundation, enfocada en fomentar la educación desde la infancia hasta la adolescencia. Su visión del aprendizaje como un proceso de toda la vida influyó en la filosofía filantrópica de Jeff Bezos.
En sus últimos años, mantuvo una relación cercana con su hijo. En 2020, Jeff bautizó un barco de recuperación de Blue Origin con su nombre, “Jacklyn”, como tributo.
¿De qué murió Jackie Bezos, la mamá de Jeff Bezos?
La causa de muerte de Jackie Bezos no se hizo pública, pero se informó que desde 2020 padecía demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el movimiento y las capacidades cognitivas. Su esposo, Miguel “Mike” Bezos, permaneció a su lado durante todo el proceso, brindándole atención constante.
Tras su muerte, Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, compartió una foto de Jackie en redes sociales con un emoji de corazón roto. Jeff no ha emitido un comunicado oficial, pero allegados aseguran que está profundamente afectado.
Jacklyn Bezos deja un legado que trasciende el ser madre del hombre más rico del mundo. Fue una mujer que enfrentó la adversidad con valentía, que confió en el futuro de su hijo cuando nadie más lo hacía y que dedicó su vida a abrir oportunidades para otros. Su partida deja un gran vacío, pero también una huella imborrable en la historia de la familia Bezos y en quienes la conocieron.