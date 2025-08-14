Muere Jackie Bezos, mamá de Jeff Bezos, a los 78 años

Jacklyn Gise nació el 29 de diciembre de 1946 en Bernalillo, Nuevo México. Hija de Lawrence Preston Gise, ingeniero en Sandia National Laboratories, y de Mattie Louise Strait Gise, quedó embarazada a los 16 años de Ted Jorgensen, con quien contrajo matrimonio en Ciudad Juárez, México, y posteriormente en Estados Unidos.

El 12 de enero de 1964 dio a luz a Jeffrey Preston Jorgensen, quien más tarde sería conocido como Jeff Bezos. El matrimonio terminó en 1965, cuando Jeff tenía 17 meses. Jacklyn asumió sola la crianza de su hijo, trabajando como secretaria mientras asistía a clases nocturnas, llevándolo con ella.

En 1968 conoció a Miguel Bezos, un refugiado cubano llegado a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan. Ese mismo año se casaron y Mike adoptó legalmente a Jeff, quien tomó su apellido. Tuvieron dos hijos más: Christina y Mark Bezos. La familia vivió en Houston, Texas, y después en Miami, Florida.

En 1995, Jacklyn y Miguel invirtieron 245,573 dólares en el proyecto de su hijo: Amazon.com. Esta inversión inicial les dio una participación del 6% en la empresa, que luego se convirtió en una de las más valiosas del mundo. Jacklyn también fue cofundadora y presidenta de la Bezos Family Foundation, enfocada en fomentar la educación desde la infancia hasta la adolescencia. Su visión del aprendizaje como un proceso de toda la vida influyó en la filosofía filantrópica de Jeff Bezos.

Miguel Bezos y Jackie Bezos, papás de Jeff Bezos. (Getty Images)

En sus últimos años, mantuvo una relación cercana con su hijo. En 2020, Jeff bautizó un barco de recuperación de Blue Origin con su nombre, “Jacklyn”, como tributo.