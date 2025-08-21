¿Quién era Xava Drago, vocalista de Coda, que murió tras una dura lucha contra el cáncer?

Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la banda Coda, falleció este día a los 54 años, tras sufrir complicaciones derivadas del cáncer de estómago que padecía desde 2024.
La agrupación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde también expresó sus condolencias a los familiares y amigos del intérprete.
Muere Xava Drago, vocalista de Coda
“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, see lee en el comunicado.
La banda agradeció al público por las muestras de cariño que le hicieron llegar al músico desde que hizo pública su enfermedad.
“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluyó el mensaje.
¿Quién era Xava Drago, vocalista de Coda?
Nacido en Ciudad de México, Xava Drago inició su carrera musical a los 17 años en bandas como Ultimátum y Megatón. En 1989 fundó Coda junto al guitarrista Toño Ruiz, convirtiéndose en una figura clave del rock mexicano de los años noventa.
Entre sus discos más importantes destacan Enciéndelo (1992) y Veinte para las doce (1995). además lanzaron algunos éxitos como “Aún”, “Tócame” y “Eternamente”, temas reconocidos por varias generacionales.
Más allá de su historia con Coda, Drago también desarrolló una carrera como solista con el álbum Quinto Sol, en el que plasmó su compromiso con la identidad y la resistencia cultural latina. Su talento lo llevó a compartir escenario con figuras internacionales como Sammy Hagar y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.
Antes de fallecer, Xava logró grabar dos canciones inéditas que serán publicadas próximamente como parte de su legado musical.
Fue a principios de agosto cuando Xava Drago, vocalista de la banda Coda, dio a conocer que padecía cáncer de estómago en fase terminal.
A través de su cuenta de Instagram, el músico agradeció a familiares, amigos y fans por su apoyo en este momento tan difícil, sin embargo, informó que los tratamientos que estaba recibiendo no habían dado los resultados esperados.
“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió el artista en sus redes sociales.
“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles", agregó