¿Quién era Xava Drago, vocalista de Coda, que murió tras una dura lucha contra el cáncer?

Muere Xava Drago, vocalista de Coda

Tras varias semanas luchando contra un cáncer de estómago que padecía, se confirmó el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la agrupación Coda.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, see lee en el comunicado.

La banda agradeció al público por las muestras de cariño que le hicieron llegar al músico desde que hizo pública su enfermedad.

Xava Drago, vocalista de Coda (Instagram)

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluyó el mensaje.