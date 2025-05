¿Por qué la Ley Olimpia no aplica en el caso de Issabela Camil contra Netflix?

Fue en febrero de este año cuando Issabela Camil interpuso una demanda contra Netflix México por el uso no autorizado de su imagen en Luis Miguel, la serie, donde aparece representada bajo el nombre ficticio de "Erika".

Dicho caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de la Ley Olimpia, legislación que busca sancionar la difusión no autorizada de contenido íntimo. Aunque un juez ordenó eliminar ciertas escenas de la serie, Netflix México argumenta que no tiene control sobre el contenido, ya que la producción fue realizada por Netflix Inc. en Estados Unidos.