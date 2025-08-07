Ángela Aguilar le da a Pepe Aguilar el mejor de los regalos en su cumpleaños 57

Pepe Aguilar cumple 57 años y su hija Ángela le da el mejor regalo de cumpleaños

Desde que el nombre de Ángela Aguilar comenzó a sonar fuerte y su imagen a brillar con luz propia no sólo por ser la integrante más joven de la Dinastía Aguilar, sino como una figura que ocupaba titulares por el interés que comenzaron a generar sus vínculos personales, una persona estuvo a su lado para guiarla, aconsejarla y ser su fortaleza en todo momento, sobre todo en aquellas situaciones que se convirtieron en retos difíciles y que, a la postre, ella atesorará como grandes lecciones de vida.

Esa persona es, naturalmente, su papá, Pepe Aguilar, heredero del talento y del renombre que Antonio Aguilar y Flor Silvestre transmitieron a su familia, una de las de mayor tradición en la música mexicana desde hace varias décadas y que, por tal motivo, es conocedora de los retos que implica vivir bajo los reflectores.

Pepe Aguilar ha sido el más grande apoyo de Ángela en los últimos años (GettyImages)

Por ello, este 7 de agosto, día en que el intérprete de “Por mujeres como tú” celebró su cumpleaños 57, su hija menor le dedicó un mensaje que, al ser compartido de manera pública con sus seguidores, se convierte no sólo en un gesto de gratitud sino en un compromiso y un testimonio de su evolución.