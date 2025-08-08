Mientras que su esposa Ángela Aguilar le dedicó un emotivo mensaje a su papá este 7 de agosto, el gran “ausente” en el cumpleaños de Pepe Aguilar fue su yerno, Christian Nodal.
Christian Nodal es el gran ‘ausente’ en el cumpleaños de Pepe Aguilar
El sonorense estuvo enfocado en temas profesionales y no se sumó a las celebraciones virtuales por los 57 años de su suegro a través de redes sociales.
Debido a que tiene una agenda llena por las presentaciones en vivo de su Pal Cora Tour, el cantante Christian Nodal se convirtió en el gran “ausente” en el cumpleaños de Pepe Aguilar, quien este 7 de agosto celebró 57 años de vida y recibió uno de los mejores regalos de parte de su hija menor, Ángela Aguilar, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y gratitud.
Su yerno, por el contrario, guardó silencio… al menos en redes sociales, y se enfocó en lo que fue calificada como una exitosa presentación en Tegucigalpa, Honduras, donde se presentó la noche del jueves y cantó ya bien entrada la madrugada del viernes 8 de agosto, según se ve en sus Historias de Instagram.
Asimismo, en una nueva publicación en sus redes sociales, Nodal dejó claro que estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Ángela, quien aparece en el video —muy entretenida con las ocurrencias del intérprete de “Botella tras botella”— mientras vuelan hacia Guatemala en un avión privado, donde será la siguiente parada de la gira de conciertos de su esposo.
Pepe Aguilar celebró su cumpleaños con el resto de su familia
¿Pepe Aguilar y Christian Nodal preparan canción juntos? Esto se sabe
Por otra parte, el compositor y productor Fato reveló recientemente en Ventaneando que está coordinando una nueva reunión con Pepe Aguilar y Christian Nodal, de la que podría surgir una canción entre ambos.
“He platicado mucho con mi carnalito (Pepe Aguilar) y también con Nodal… seguramente va a dar la sorpresa, ¿por qué no?”, dijo el productor en entrevista con el programa de espectáculos.
El productor se mostró emocionado porque, aunque aseguró que no es muy común que tenga sesiones de composición con otros autores, con Christian Nodal las cosas serían distintas. “La idea de juntarnos… componer con Nodal, cosa que no hago mucho comúnmente con nadie, pero ahí sí tengo ganas de hacerlo”, afirmó.
Asimismo, su cercanía con Pepe Aguilar, a quien Fato felicitó por su cumpleaños el 7 de agosto, y su disposición a componer junto al sonorense apuntan a que la colaboración entre yerno y suegro podría materializarse pronto, aunque no adelantó fechas ni dio detalles concretos aún.
La historia profesional de Christian Nodal con la Dinastía Aguilar
Hace ya varios años y antes de convertirse en familia, Christian Nodal y Pepe Aguilar tuvieron una colaboración profesional y coincidieron en los escenarios. En 2018, el sonorense fue invitado especial en el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, por lo que compartió cartel con la familia Aguilar.
Dos años después, en 2020, Nodal y Ángela Aguilar grabaron a dueto “Dime Cómo Quieres”, un tema que se convirtió en éxito rotundo y que, visto en retrospectiva, anticipó la conexión especial que cuatro años más tarde culminaría en su boda.
En diciembre de 2024, Nodal fue el invitado especial en el concierto que los Aguilar dieron en el cierre de la Feria Ganadera de Querétaro.
Hoy, la relación entre yerno y suegro va más allá de lo familiar: es una complicidad forjada en el respeto mutuo y en la pasión por el regional mexicano. Pepe ha expresado públicamente la felicidad que le causa ver a su hija junto a Christian Nodal y lo mucho que quiere a su yerno, por lo que una posible colaboración musical en el futuro (tal vez cercano) es un tema que no podemos descartar.
Recientemente, Pepe ha hablado sobre la idea de grabar un álbum de duetos y ante la posibilidad de que el compositor Fato los reúna en un proyecto inédito, el escenario parece listo para que esta historia escriba un nuevo capítulo que los fans llevan años esperando: una canción que sume las voces de Pepe Aguilar y Christian Nodal. ¿Será que la escucharemos pronto?
Con información de Agencia México