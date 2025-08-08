El sonorense estuvo enfocado en temas profesionales y no se sumó a las celebraciones virtuales por los 57 años de su suegro a través de redes sociales.

Christian Nodal es el gran ‘ausente’ en el cumpleaños de Pepe Aguilar

Debido a que tiene una agenda llena por las presentaciones en vivo de su Pal Cora Tour, el cantante Christian Nodal se convirtió en el gran “ausente” en el cumpleaños de Pepe Aguilar, quien este 7 de agosto celebró 57 años de vida y recibió uno de los mejores regalos de parte de su hija menor, Ángela Aguilar, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y gratitud.

Su yerno, por el contrario, guardó silencio… al menos en redes sociales, y se enfocó en lo que fue calificada como una exitosa presentación en Tegucigalpa, Honduras, donde se presentó la noche del jueves y cantó ya bien entrada la madrugada del viernes 8 de agosto, según se ve en sus Historias de Instagram.

La gira de conciertos 'Pal Cora Tour' ha mantenido a Nodal lejos de casa (Instagram / Christian Nodal)

Asimismo, en una nueva publicación en sus redes sociales, Nodal dejó claro que estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Ángela, quien aparece en el video —muy entretenida con las ocurrencias del intérprete de “Botella tras botella”— mientras vuelan hacia Guatemala en un avión privado, donde será la siguiente parada de la gira de conciertos de su esposo.