'Serpientes y escaleras', el lado sexy del poder según Manolo Caro

Pero regresemos a Serpientes y escaleras, donde uno de los temas es, justo, el poder. A Caro le interesaba explorar la vulnerabilidad de una mujer que se rige por valores estrictos pero que de pronto tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida corrompiéndose. “Ahí hay un universo que explorar”, señala.

“SOY MUY AMBICIOSO A LA HORA DE HACER ELENCOS. LO DIGO SIN REPARO ALGUNO, ME GUSTA TRABAJAR CON SUPERESTRELLAS Y ACTORES DE RENOMBRE, ME PONE, ME EMOCIONA” Manolo Caro

Benny Emmanuel, Loreto Peralta y Germán Bracco. (Anylu Hinojosa-Peña)

Para Cecilia Suárez, quien interpreta a Dora, la serie habla del poder, pero también de otros temas. Para ella la gran pregunta de la serie es ¿qué es lo que hace que una persona decida que los valores pueden llegar a ser desechables o utilizarse en un cierto escenario y en otro no?, y para ella hay una virtud en tratar este tipo de temas desde la comedia. “Esto es para que la gente la pase bien, se divierta, se carcajee. Eso primero que nada. Y luego, si en algunos o algunas hay esta otra lectura, pues entonces nos damos por bien servidos, ¿no?”.

Para Marimar Vega, otra de las protagonistas de esta historia y quien interpreta a una madre de familia del colegio que, después de vivir en España, regresa a Guadalajara para encontrarse con un viejo amor y los conflictos entre la identidad de ambos países, definir qué es Serpientes y escaleras es más bien difícil. “No sabes cómo he pensado, me parece una serie compleja, en el sentido que creo que hay que tenerle paciencia, comienza por una una tontería tan simple como un juego de niños y sigue hasta que no para. Es una genialidad porque se vuelve una crítica al gobierno, una crítica social, una crítica al poder de una manera que no te esperas".

Michelle Rodríguez, Margarita Gralia y Marimar Vega. (Anylu Hinojosa-Peña)

La contraparte de esta disputa la lleva el personaje de Juan Pablo Medina, un empresario chocolatero, padre de dos hijas y quien ostenta cierto poder entre las madres y los trabajadores del colegio en el que se desarrolla la historia.

Para él, se trata de "una historia divertida con la que el público se va a entretener muchísimo y que, aunque raya en lo absurdo, toca temas muy interesantes, muy importantes, vistos y contados desde el ojo de Manolo. Eso es un placer”.