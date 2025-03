Ignorada por Oscar, Pamela Anderson se siente ‘como una actriz’ por primera vez

¿De qué se trata ‘The last showgirl’ película de Pamela Anderson?

The last showgirl, la historia de esta bailarina de cabaret al final de su carrera, que reflexiona sobre su vida y sobre cómo no tomó el tiempo de ver crecer a su hija, conectó de inmediato con Pamela Anderson.

Pamela Anderson en la película 'The Last Showgirl', dirigida por Gia Coppola (Roadside Attractions/Everett/Shutterstock)

"Me encanta que esta película no esté ahí para explotar algo. No muestra violencia contra las mujeres. Es simplemente una película hermosa sobre un ser humano imperfecto que encuentra su camino después de haber sido una bailarina de cabaret en Las Vegas", afirmó la actriz.

"He tomado caminos poco ortodoxos para llegar aquí. Siempre me ha gustado el cine, el teatro. Siempre he leído con avidez. Me ha encantado la filosofía”, aseguró Pamela quien en Broadway ya dio vida a Roxy Hart en el musical Chicago; pero sus aspiraciones van más allá: “Espero actuar algún día en una obra de Tennessee Williams. Me encantaría. ¿Por qué no? Solo hay que seguir sorprendiendo a la gente", concluyó.

Con información de AFP