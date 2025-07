En 'Happy Gilmore 2', Adam Sandler rinde homenaje a estrella infantil fallecida

El homenaje de Adam Sandler al fallecido Cameron Boyce en 'Happy Gilmore 2'

A seis años de la repentina muerte de Cameron Boyce —la cual ocurrió tras una convulsión provocada por epilepsia— su memoria permanece viva en quienes lo conocieron, tanto en lo personal como en lo profesional. Entre ellos destaca Adam Sandler, con quien Boyce compartió una estrecha relación dentro y fuera del set. A sus 58 años, Sandler continúa rindiendo homenajes sutiles pero profundamente emotivos al joven actor, como lo demuestra en su más reciente película, Happy Gilmore 2.

En uno de los momentos más conmovedores de la secuela, el actor de Jack y Jill hizo un homenaje a su amigo de forma discreta pero cargada de significado. La escena ocurre alrededor del minuto 14 de la cinta cuando el personaje de Happy Gilmore llega a la recepción de un campo de golf, donde dos empleados miran televisión. En la pantalla aparece fugazmente Cameron Boyce interpretando a "Luke Ross", su personaje en la recordada serie de Disney Channel, Jessie. Aunque la aparición fue breve, algunos usuarios de redes la interpretaron como un guiño íntimo al legado de Boyce y al lazo que lo unía con Sandler, quien lo dirigió en Grown Ups (2010) y Grown Ups 2 (2013), donde interpretaron a padre e hijo.

Adam Sandler paid tribute to Cameron Boyce in ‘HAPPY GILMORE 2’ pic.twitter.com/BswFqtdFmJ — ScreenTime (@screentime) July 28, 2025

La madre de Boyce, Libby, reaccionó públicamente a través de redes sociales, expresó su gratitud hacia Adam Sandler por mantener vivo el legado de su hijo. Agradeció el guiño en la cinta y destacó la cercanía genuina que compartieron Cameron y Adam.

Libby Boyce, mamá de Cameron Boyce, agradeció a Adam Sandler por rendir homenaje a su hijo en la secuela de 'Happy Gilmore'. (Instagram)

Cabe destacar que Sandler ya había rendido homenaje a Cameron Boyce anteriormente en los créditos de la película Hubie Halloween (2020), donde incluyó una dedicatoria: “Gone way too soon… one of the kindest, coolest, funniest, and most talented kids we knew… You live on forever in our hearts".