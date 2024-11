Pamela Anderson es la ‘Marilyn Monroe de nuestro tiempo’, aseguran

Pamela Anderson regresa al cine con 'The Last Showgirl'

Pamela Anderson es la protagonista de The Last Showgirl, película en la que trabaja junto a actores como la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, el ex luchador Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka (a quien recordamos por la versión de Sabrina de Netflix) y Billie Lourd (hija de Carrie Fisher), y no tuvo ninguna duda a la hora de unirse al proyecto.

Pamela Anderson dejó atrás su imagen de 'sex symbol' surgida en los años noventa (MediaPunch/Shutterstock/MediaPunch/Shutterstock)

“Nunca antes había leído un guión al que respondiera así, nadie me enviaba nada parecido. Lo leí y pensé: ‘Tengo que hacerlo. Es de vida o muerte. Es realmente importante’”, explicó la ex estrella de Baywatch. En la historia, Pamela interpreta a una corista de Las Vegas, cuyo espectáculo cierra abruptamente tras 30 años de carrera.