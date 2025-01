Ex publirrelacionista de Anahí habla de su ruptura laboral con la actriz

Danna Vázquez, ex publirelacionista de Anahí, rompe el silencio tras polémica por '¿Quién es la máscara?'

“Yo tengo mucha fe de que en algún momento las cosas se esclarezcan, yo amo mi trabajo, respeto mucho a la gente con la que trabajo, tengo un cariño y un agradecimiento muy grande a Televisa, y me duele mucho estar en esto, soy un trabajador, no soy más de eso y siento que no merezco lo que está pasando”, expresó Vázquez.

“Yo no hice nada, nada, es como cuando la vida te enfrenta a algo que no conoces qué fue y yo voy a estar siempre disponible por si en algún momento me quieren decir exactamente lo que les molestó. Acataré el castigo como un adulto responsable”, agregó en su encuentro con algunos medios de comunicación.