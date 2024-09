Como pocas veces, Anahí habla sobre cómo vive su maternidad

Anahí habla sobre cómo vive su maternidad

“¡Ay, felices! Gracias a Dios, muy bien, sanos, creciendo perfecto, muy contentos. Ahora ya en el regreso a clases. Manuel tiene 7 años y Emiliano tiene 4 años. Son, ¿qué te digo? ¡Mi vida entera!”, expresó la intérprete sobre sus hijos.

Manuel Velasco, Anahí y sus hijos Manuel y Emiliano (Facebook, Manuel Velasco)

“Para mí eso es tener esta vida que siempre soñé tener y que hoy, gracias a Dios, tengo. Y ser su mamá, para mí, es lo más hermoso del mundo. Entonces, cada estampa que yo pegue en una lonchera, lo gozo, el tiempo que esto es, aparte, es rapidísimo. Es mi lugar feliz”, agregó.

Sobre su sueño de ser madre, Anahí contó: “Sí, yo siempre tuve claro que quería formar una familia, que quería ser mamá, siempre lo tuve claro. Pero nunca ni por poquito me imaginé el amor desbordante que se siente ser mamá. No puedo, no puedo de amor, no puedo”.



La integrante de RBD recalcó que además de su labor, siempre trata de estar al pendiente de las nuevas tendencias en cuanto a la crianza de sus dos hijos.

“Y soy una mamá muy presente, soy una mamá que todo el tiempo estoy tratando de saber más, de prepararme más, de cómo llevarlos, de cómo hacer para que las cosas estén bien y no asustarlos o no decirles cosas que no. Yo estoy traumada, oyéndome todos los podcasts, oyéndome todos los videos, viendo a todos los psicólogos y expertos y tal, y me la paso diciéndole a Manuel: ‘No, no le digas que el coco. No, no le digas que el no sé qué’. Y el pobre me dice: ‘bueno, ¿qué si les puedo decir?’”, relató.