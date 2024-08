Anahí está de regreso y nos cuenta la verdad

Anahí renovada

Anahí fue blanco de críticas y ataques a lo largo de su carrera. Ahora, ella conoce las reglas del juego y no las toma tan en serio.

“Cuando tú estás ahí, en el ojo del huracán, entiendes que eres parte del show. Entonces, me hubiera gustado aprender a navegar un poco mejor, sobre todo en mi adolescencia. Ahora creo que las cosas han cambiado. Todo es mucho más delicado cuando hablamos de los demás, cuando hablamos del cuerpo ajeno, de la apariencia. Creo que eso me hubiera encantado que me tocara así; en mi época fue mucho más duro. Saben lo que me tocó pasar y fue durísimo. Creo que si regresara el tiempo no me tomaría todo personal. Me divertiría,y jugaría con ellos como pretendieron jugar conmigo”.

Anahí. (Uriel Santana)

Si algo tiene claro en la actualidad, son sus prioridades, en los lugares que quiere estar y lo que la hace feliz. Con esto en mente, no tiene planes a futuro.

“Definitivamente quiero estar donde me mueva el alma, donde esté feliz. Mientras eso lo tengas claro creo que puedes hacer miles de cosas, dejarte sorprender y también poder sorprender a la gente que te quiere. Yo ya no hago planes, por ejemplo. Fluyo. Disfruto. Si tú me hubieras dicho hace un año: ‘Vas a volver a los foros’, te hubiera dicho, ‘¿qué? No, jamás’. Y mira, estoy feliz y emocionada, ilusionada. Entonces, creo que cuando dejamos de planear y fluimos con la vida, el universo te sorprende increíblemente”, finaliza.

Anahí (Uriel Santana)

Minutos antes de terminar la sesión, llega su esposo, Manuel Velasco a saludar al equipo de producción que nos encontramos ahí. La pareja aprovecha la golden hour para hacerse algunos retratos juntos para su álbum personal. El sol se mete, Anahí mira el reloj y se despide. Tiene una misión muy importante: llegar a dormir a Manuel y Emiliano.