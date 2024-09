Un año después, Anahí continúa en recuperación tras perforación del tímpano

“Justo un mes antes de arrancar el tour más importante de la vida, nos hacen a todos los moldes para los in-ears (…) Me estaban haciendo el molde del lado derecho y al hacerlo, desde que entró, yo sentí muchísimo dolor. Cuando lo sacan, se rompe y se queda adentro”, inició su relato la artista de 41 años.

“Entonces, al intentar sacarlo con pinzas, fue el peor dolor de mi vida. Y los sacan y me perforan el tímpano. Fue un error humano, la verdad… Todos cometemos errores. Pero sí fue horrible ir al hospital, un sangradero. Yo dije: ‘No, pues ya me quedé sorda’ porque en el momento en que salió, además del dolor, no hay nada de sonido, pero nada, haz de cuenta como si apagas un switch”, agregó.

Sobre lo que le dijo el doctor en ese momento, la intérprete de “Me hipnotizas” detalló: “Me dice que está perforado el tímpano, que primero hay que esperar de tres a seis meses a que se desinflame. Y yo no tengo tres meses, tengo un mes para arrancar el tour, ¿de qué me hablas? Y después ver si hay que hacer un injerto de tímpano”.

Anahí en la portada de Quién. (Quién)

Acto seguido, Anahí comentó: “Para no hacerles el cuento largo, me aventé el tour sin oír nada de este lado, toda mi mezcla en este lado y, pues, a veces sí me mareaba, a veces en las notas muy altas me sentaba en la escalera, según yo, en el look de cantando, porque me caía, me mareaba horrible. Pero bueno, tenía tantas ganas de estar ahí que te lo juro que me valía. Yo decía: ‘No me importa, aunque de gritos, alaridos no me importa, yo aquí estoy’”.

Sin embargo, ante la pregunta directa de Legarreta sobre si ya recuperó su salud por completo, la actriz y cantante confesó: “Pues mira, no escucho al cien, mis hijos me hacen mucha burla, me dicen: ‘Mamá, todo el día estás '¿Qué?, ¿qué pasó?, ¿qué qué?’. De repente sí, se siente como si estuvieras abajo del agua. Pero ahí vamos, ahí vamos y esperemos que todo bien”.