Televisa apoya a Anahí y señala gente en su entorno que actuó 'inapropiadamente'

Anahí despide a su publirrelacionista

Con el apoyo de su esposo, Manuel Velasco, y de sus fans, Anahí insistió esta noche en su deseo de aclarar la situación en la que se ha visto metida tras su participación en el reality show '¿Quién es la máscara?', que marcó su regreso a Televisa, tras 15 años de ausencia.

En nuevo comunicado, dado a conocer en sus redes sociales, la actriz y cantante reiteró su posición y dejó en claro que no tiene ya un vínculo profesional con quien había trabajado como su publirrelacionista.

“Amigas y amigos: Sobre lo que se ha dicho en las últimas horas sobre mi participación en el programa ‘¿Quién es la Máscara?’, les comparto lo siguiente: Esta temporada en la cual yo participé fue un rotundo éxito, al romperse récords de métricas que llegaron a quintuplicar las cifras logradas en la temporada anterior con más de 2,100 millones de vistas en redes sociales”, comenzó su nuevo mensaje.

“Estoy en comunicación con Televisa Univision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”, enfatizó.

“También les informo que no tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria, sin exclusividad. Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”, especificó la cantante.

“Una vez más, agradezco a mis fans ya todas las personas que me quieren por su apoyo y cariño incondicional. ¡Ustedes son mi fuerza! Anahí”