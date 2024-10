Pamela Anderson hace un statement al no usar maquillaje en las red carpets

El mensaje de autoaceptación de Pamela Anderson

El mensaje de autoaceptación de Pamela Anderson ha resonado con sus seguidores debido a la naturalidad con la que la actriz se presenta en las red carpets.

En entrevistas, ha mencionado que este convencionalismo social en el que estamos acostumbrados a ver y a percibir a las mujeres se ha convertido en una lucha constante de perseguir a la juventud, lo cual se vuelve inútil, ya que debemos de aceptar lo que somos en cada momento.

“Todo lo que podemos hacer es abrazar quiénes somos en el momento en que estamos y estar bien con dónde están nuestros pies en este momento”.

El viaje de autenticidad por el que está pasando Pamela Anderson es un ejemplo de que el envejecimiento es un proceso totalmente natural y está bien aceptarlo para encontrar en nosotras mismas esa belleza interna, la cual no está regida por estándares de belleza imposibles. La actriz ha mencionado que no hay sentimiento más liberador que el de ser una misma.

"Ya no tengo que ser cool. Puedo ser yo misma. Es muy liberador sentirse cómodo en tu propia piel".

Pamela Anderson en la Met Gala del 2024 con la temática "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Incluso ha destacado que esta decisión tiene como base la idea de que en su casa puede no usar maquillaje y está bien, por lo que bajo este razonamiento ha encontrado el poder de decir que no a las tendencias actuales.

"No uso maquillaje en casa, ¿entonces por qué no en la Semana de la Moda de París? Realmente no sabía que alguien lo notaría, pero me alegra que se convirtiera en un mensaje positivo", aseguró.