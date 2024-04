Britney Spears dice que aún no tiene justicia tras liberarse de su tutela

Britney Spears asegura que no ha tenido justicia

“¡En realidad tenía razón sobre el daño en los nervios de mi espalda!” escribió junto a una foto de su espalda desnuda. “¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida!”

“¡Si la gente supiera que tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez!”, continuó la estrella del pop. “¡Mi familia me lastimó! ¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!”

Britney Spears sufrió una agresión por parte de un guardaespaldas (Getty Images)

Britney Spears alegó que hubo un grupo de personas que se sentaron y “no hicieron absolutamente nada” durante “meses” mientras ella era maltratada.

“La forma en que me criaron siempre me enseñaron la formación del bien y del mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron!”, agregó, aparentemente refiriéndose a sus papás Jamie y Lynne Spears.