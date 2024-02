Justin Timberlake prepara su defensa tras las revelaciones de Britney Spears

Justin Timberlake está considerando darle una entrevista reveladora a Oprah Winfrey luego de que su imagen saliera manchada tras la publicación del libro de memorias de su ex novia Britney Spears , The Woman in Me.

El también actor fue criticado después de que Spears revelara en su explosivo libro que se había sometido a un aborto dos décadas antes porque Timberlake “definitivamente no estaba contento con el embarazo” y “no quería ser padre”.