Adamari López habla de lo difícil que fue para Alaïa la separación de sus papás

Adamari López tuvo que salir adelante por su hija

“En esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija”, explicó.

La hija de Adamari López muestra sus habilidades en la equitación (Instagram/adamarilopez)

En medio de los cambios personales que enfrentó, Adamari Lópéz tuvo muy claro que debía salir adelante por su hija, algo que la pequeña pudo asimilar tan pronto las cosas comenzaron a tomar sentido y orden.

“Pero Alaïa sabe que mamá es una mamá fajona y que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar en todo lo que pueda para sacarla adelante para poder pagar su escuela, para poder encontrar tiempos para invitarla a viajar o hacer actividades juntas fuera de la casa“, expresó durante la plática.



Si de algo se siente muy orgullosa Adamari es de la capacidad y entrega que ha tenido para que todo marche por buen camino. “Yo pienso que estoy haciendo un trabajo parecido al que hizo mi mamá, dejándome llevar por como soy yo y las bases y el amor que me dieron en mi casa”, puntualizó.