Luis Fonsi rompe el silencio: “No abandoné a Adamari cuando tenía cáncer”

Adamari López quería ser mamá y que su hijo fuera de Luis Fonsi

Con respecto a los rumores que trascendieron en aquel entonces con respecto a que había abandonado a Adamari López cuando ella atravesaba por uno de los periodos más difíciles de su vida al lidiar con un cáncer de mama, aseguró que no fue así.

“Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela, pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, sostuvo.

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados poco más de cuatro años. (Getty Images.)

Platicó que en alguna ocasión ella le expresó su anhelo por ser mamá.

“Nosotros queríamos tener una familia, estábamos super bien e hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la quimio afecta a ese proceso. Ella termina su quimio, se recupera, le crece el pelo, nos casamos y entonces durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar”.

Cuando se separaron, la conductora le dijo que lo único que le iba a pedir son los embriones. “Básicamente quiero hijos, es lo que está diciendo. Yo creo que ella pensaba que le iba a decir que no en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente, me dijeron ‘cómo tú vas a hacer eso, si te estás separando, cómo tú vas ahora a hacer las cosas al revés, no hay nada mejor que uno separarse cuando no hay niños de por medio, qué pasa si tú conoces a otra persona y después tienes un hijo…’. Es raro, no es el orden natural de la vida, vamos a ponerlo de esa manera”, apuntó.

Luis Fonsi y Adamari Lopez en 2005. (Getty Images)

Luis Fonsi mencionó que él no iba a poder vivir sabiendo que era la única oportunidad de que tuviera un hijo y que él se la podría quitar,

“Y le dije que sí, no tan sólo eso sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí, yo voy a pagar lo que tenga que pagar y le buscaremos la vuelta si llega el momento, no sé cómo va a ser. Y esto lo digo porque ya se ha dicho y ella ha hablado de esto”, concluyó.