Por primera vez, Adamari López revela cómo enfrentó su separación de Toni Costa

Adamari López quiere mantener a su hija alejada de los conflictos familiares

Ahora, con lo que ha aprendido estos dos últimos años separada, Adamari López tiene muy claro la importancia de ofrecer a los hijos una infancia alejada de conflictos familiares: “No debemos poner a nuestros hijos en esa batalla en medio de los dos, el único que sale perdiendo va a ser el niño. Si no llegas a un acuerdo, si son cosas normales, creo que la necesidad del niño es contar o compartir con los dos que haya una armonía”.

Tony y Alaïa Costa con Adamari López. (Instagram/Adamari López.)

Entre risas, Adamari López admitió que Toni Costa bajó la guardia mucho antes que ella: “Él quizá ha entendido eso más rápido que yo, él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosa que a veces él no entiende, que él las encuentra como conflicto y yo no, porque el hombre es diferente a la mujer, para él no pasa nada y para mí pasa un montón”, reconoció.

Ahora que han llegado a grandes acuerdos como papás, Adamari sabe que Toni Costa siempre formará parte de su vida: “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida, no necesariamente tenemos que hacer íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, explicó.

Toni Costa y Adamari López. (Instagram/Toni Costa)

Sorprendida por cómo ha cambiado su percepción de las cosas, comentó: “A lo mejor estoy siendo muy moderna, muy amiguera, pero así es como me parece y pongo ese ejemplo, no quiere decir que así sea”.